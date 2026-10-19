Bitcoin znovu roste. Návrat chuti riskovat ho vytáhl nad 82 tisíc dolarů
Bitcoin se po slabším minulém týdnu vrátil nad 82 tisíc dolarů, tedy přibližně 1,78 milionu korun. Kryptoměnám pomohl pokles cen ropy a návrat části investorů k rizikovějším aktivům, zatímco americké akciové futures rovněž rostly. Institucionální poptávka po bitcoinu ale dál slábne a analytici zatím nevidí jasný impuls k útoku na nová maxima.
Bitcoin se v pondělí vrátil nad hranici 82 tisíc dolarů a v asijském obchodování posílil až o 2,3 procenta. Kolem poledne singapurského času se obchodoval přibližně za 82 400 dolarů. Růst se neomezil jen na největší kryptoměnu: ether přidával až 3,7 procenta a Solana více než 4,6 procenta, uvedla agentura Bloomberg.
Cena bitcoinu
Kryptoměnám pomohl návrat chuti investorů riskovat poté, co ropa ustoupila z pětiměsíčního maxima. Brent ztrácel až dvě procenta, zatímco futures na index S&P 500 rostly zhruba o 0,8 procenta a Nasdaq 100 o 1,3 procenta. Cena ropy přesto zůstávala vysoko kolem 107 dolarů za barel. Zlepšení nálady umožnilo bitcoinu částečně smazat ztráty z minulého týdne, kdy klesl přibližně o tři procenta spolu s technologickými akciemi.
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Investoři se vracejí, ale opatrně
Damien Loh z Ericsenz Capital, kterého cituje agentura Bloomberg, označil současný růst za návrat po výrazném týdnu ve znamení odklonu od rizika. Podle něj ale bitcoinu zatím chybí krátkodobý impuls, který by ho mohl dostat na nová maxima, a v současném prostředí stále převažuje riziko poklesu.
Opatrnost je patrná také u institucionálních investorů. Americké spotové bitcoinové ETF zaznamenaly minulý týden odliv 228,6 milionu dolarů po odlivu 681 milionů dolarů o týden dříve. Bitcoin tak zůstává v pásmu mezi 80 a 85 tisíci dolary, ve kterém se pohyboval už během minulého týdne.
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