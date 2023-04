Luxus táhne. Hodnota LVMH miliardáře Arnaulta překročila půl bilionu dolarů, jako první firmy v Evropě

Francouzský výrobce luxusního zboží LVMH se v pondělí stal první evropskou společností, která překonala tržní hodnotu 500 miliard dolarů (10,65 bilionu korun). Mateřská společnost Louis Vuitton, Moët & Chandon a Hennessy, stejně jako značky včetně obchodů Givenchy, Bulgari a Sephora, oznámily 17procentní nárůst tržeb za první čtvrtletí, což je více než dvojnásobek očekávání analytiků. Akcie vyletěly na rekordní maxima.

LVHM za rok 2022 vykázala tržby ve výši 79,2 miliardy eur (18,5 bilionu korun) se ziskem ve výši 21,1 miliardy eur, napsal server CNBC. Největší evropská firma co do tržní hodnoty patří do desítky nejhodnotnějších firem světa.

LVHM dosáhla hodnoty přes 500 miliard dolarů, stala se první evropskou společností, která překonala tento milník.

Společnost se sídlem v Paříži těží z oživení po covidu a návratu bohatých čínských turistů. Analytik společnosti AXA AXA Investment Managers Gilles Guibout už dříve řekl, že za úspěchem luxusního koncernu je obecně nárůst počtu bohatých lidí po celém světě, který vytváří polarizovanou společnost.

Generální ředitel LVMH Bernard Arnault je podle indexu miliardářů časopisu Forbes aktuálně nejbohatším člověkem na světě.

V desítce nejhodnotnějších firem figurují velké americké technologické společnosti v čele s Applem. Kromě LVMH je mezi nimi momentálně už jen jedna neamerická společnost - ropná společnost Saudi Aramco vlastněná saúdskoarabským státem.