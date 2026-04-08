Karel Komárek zachránil americkou účast v nejprestižnějším jachtařském závodě
America’s Cup je nejstarší sportovní trofej na světě, taková Formule 1 pro jachtaře. USA tuto trofej držely neuvěřitelných 132 let v kuse. Hrozilo, že v příštím ročníku vůbec poprvé v historii nebude žádný americký tým. Americkou účast zachránil Karel Komárek.
American Racing Challenger Team USA, zastupující Challenging Yacht Club Sail Newport, byl potvrzen jako oficiální vyzyvatel 38. ročníku Louis Vuitton America’s Cupu. Tento krok představuje významný milník ve znovuobnovení amerického jachtingu na světové scéně. Za vizí American Racing Challenger Team USA stojí podnikatelé Karel Komárek a Chris Welch. Tým povede americký jachtař Ken Read, dvojnásobný držitel ocenění Rolex Yachtsman of the Year a jeden z nejzkušenějších a nejuznávanějších jachtařů na světě.
„America’s Cup představuje absolutní vrchol inovací, výkonnosti a mezinárodních soutěží v jachtingu. Jsme hrdí na to, že můžeme znovu přivést amerického vyzyvatele do popředí této historické události. Toto rozhodnutí jsme učinili s velkou pečlivostí a s jasným cílem – spojit se pouze s těmi správnými partnery. Tradice Sail Newport a jeho závazek nejen k vrcholovému sportu, ale i k rozvoji základů jachtingu a rozšiřování přístupu k tomuto sportu v USA, z něj činí mimořádně inspirativního partnera,“ uvedl Karel Komárek, zakladatel a chairman, American Racing Challenger Team USA, který se stal zachráncem americké účasti na jachtařském klání.
America’s Cup je nejstarší sportovní trofej na světě (od roku 1851) a v jachtingu znamená to samé co Formule 1 v motorsportu. Jsou to závody technologicky nejvyspělejších plachetnic, které doslova „létají“ nad hladinou.
USA tuto trofej držely neuvěřitelných 132 let v kuse. Paradoxně hrozilo, že v příštím ročníku (2027 v Neapoli) vůbec poprvé v historii nebude žádný americký tým. Dosavadní americký zástupce American Magic totiž nepodal přihlášku.
Nový tým a miliardářské zázemí
Komárek společně s Američanem Chrisem Welchem založili nový tým American Racing Challenger (ARC) Team USA. Právě jejich peníze a byznysové zázemí umožnily Američanům se do hry vrátit. Investoři navíc od předchozího amerického týmu odkoupili veškeré vybavení, včetně supermoderní lodi AC75 Patriot. Díky tomu nemusí stavět vše od nuly a jsou okamžitě konkurenceschopní.
Podle zdrojů z jachtařského prostředí je to pro Komárka vstup do naprosté světové elity. America’s Cup je uzavřený klub miliardářů a technologických vizionářů.
Vstup do elitního klubu
„Tato příležitost dalece přesahuje samotnou soutěž – jde o jedinečnou šanci podílet se na formování úvodní kapitoly nové éry v historii America’s Cupu. V době, kdy se kolem tohoto závodu buduje mimořádná dynamika, jsme s Karlem hrdí na to, že můžeme sehrát roli v návratu nejúspěšnější jachtařské země světa na tuto ikonickou scénu, a to po boku některých z nejsilnějších a nejznámějších amerických značek,“ uvedl Chris Welch, zakladatel a vicechairman American Racing Challenger Team USA.
American Racing Challenger Team USA a Sail Newport zároveň vítají zapojení organizace US Sailing. Jako partneři budou společně pracovat na větším zpřístupnění tohoto sportu, podporovat rozvoj mládeže a zvyšovat příležitosti pro ženy v jachtingu – s cílem zajistit inkluzivnější a dostupnější budoucnost amerického jachtingu.
Soutěž o nejstarší sportovní trofej na světě se uskuteční na jaře a v létě roku 2027 v působivém prostředí Neapolského zálivu v Itálii. Půjde vůbec o první závod, kdy se America’s Cup bude konat na italském území.
„S potěšením potvrzujeme Sail Newport, zastoupený týmem ARC Team USA, jako amerického vyzyvatele pro 38. ročník America’s Cupu. Návrat silného amerického týmu je skvělou zprávou nejen pro samotnou soutěž a jejího ducha, ale i pro fanoušky po celém světě,“ uvedl Grant Dalton, Chairman of America’s Cup Partnership (ACP).
