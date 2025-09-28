Dveře, postel a pár hodin spánku. Iberia v business class překvapí i zklame
Let z New Yorku do Madridu v nejnovějším business class suite od Iberie a sliboval komfortní noc nad Atlantikem. Realita byla směsí výborného hard-produktu, technických zádrhelů a cateringového „meh“.
Odbavení ve stylu státní správy
Na JFK Iberia bohužel nemá stejné výhody jako její oneworld partneři American Airlines či British Airways. Priority check-in? Zapomeňte. Fronta u přepážek připomínala spíš úřad než plynulý provoz velké aliance. Jedinou výhrou byla rychlá bezpečnostní kontrola a vstup do salonku Soho, kde jsem se moc neohřál kvůli pomalému check-inu.
Boarding a kabina
Nástup probíhal organizovaně, i když s malým zpožděním. Moje místo 5E v prostřední sekci nabídlo to, co od nejnovějších suite s dveřmi zákazník očekává – vlastní prostor s matrací, dekou, polštářem i toaletní taškou, které již čekaly na sedadle. Sedadla jsou uspořádána v konfiguraci 1-2-1. Předodletový drink? Voda nebo pomerančový džus, protože španělská aerolinka ve Spojených státech před odletem alkohol nepodává. Musela by z takového pití platit v zemi daň, a to lakomé aerolinky nechtějí akceptovat.
Jenže pak přišla realita: technická závada, dvě hodiny čekání u gate a posádka, která se s novým letadlem teprve sehrávala. Původně měl let odlétat v 17.00 hodin. Realita? Pushback až na 20.20, odlet ve 20.45 – místo odpolední rotace pak noční přesun.
Jídlo a pití
Servis začal zhruba půl hodiny po startu. Předkrm byly caprese či uzený losos, hlavní chod pak zajistily treska, hovězí žebro nebo vegetariánské těstoviny. Jídlo neurazilo, ale ani nenadchlo – sýr jako dezert působil skromněji než to, co Iberia nabízí na svých madridských linkách. Pozitivní byla rychlost – do dvou hodin od startu byla kabina připravená ke spánku.
Spánek a přistání
Suite se po sklopení mění na plnohodnotnou postel a 3,5 hodiny spánku na transatlantické noci je lepší, než nic. Snídaně ale budí rozpačité dojmy – muffin, pár kousků ovoce a káva spíš připomínající „letadlovou vodu“. Krátce po osmé ranní se už podvozek dotýkal dráhy v Madridu.
Verdikt
Iberia v nejnovějším business class suite nabízí vynikající hard-produkt: soukromí, pohodlí a klid na spánek. Slabší stránkou zůstává odbavení na letišti JFK, občas chaotická operativa a catering, který neoslní a snídaně vyloženě urazí.
Pokud vše funguje, let je čistá radost. Pokud se zasekne technika, nezbývá než zapnout vlastní zen. Ale upřímně – usnout zavřený ve vlastním boxu deset kilometrů nad oceánem, to je zážitek, který se těžko překonává.
