Ploché střechy umožní lepší hospodaření s dešťovou vodou

Letošní léto je důkazem, že změny klimatu jsou skutečností, nejen na papíře. Na jedné straně nás potrápily extrémní letní teploty a s nimi spojené sucho a požáry, na druhé straně jsme byli svědky silných přívalových dešťů, které způsobily mnoho škod, zejména ve městech a zastavěných oblastech.

Dobrou zprávou je, že dopady těchto změn lze mírnit. Praxe ukazuje, že velkých pokroků lze dosáhnout i jen lepším hospodařením s dešťovou vodou. Ta totiž nemusí odtéct kanalizací, ale může pomoci šetřit vodu pitnou a navíc podpořit městskou zeleň, díky níž lze držet na uzdě teplotu, a to i v těch nejžhavějších dnech.

Majitelé nemovitostí by proto měli dešťovou vodu pokud možno akumulovat a následně využívat, anebo, pokud tomu geologické podmínky dovolí, nechat zasakovat na svém pozemku do podloží, tzn. „vracet přírodě“. K tomu slouží různá vsakovací zařízení, jako jsou povrchové či podzemní nádrže, průlehy či vsakovací šachty. Nově pak lze zásobárny dešťové vody vytvářet i na plochých střechách budov, které ve velkých městech dominují a vzhledem k tomu, že zaujímají až 30 procent jejich plochy, představují velmi zajímavý potenciál. Stačí je osadit novým řešením s názvem PolderRoof, neboli polderová střecha.

Ze zelených budou modrozelené

Toto řešení by mělo podnítit další rozmach a výrazný technologický posun zelených střech. Ty nejsou v ČR žádnou novinkou a jejich výstavba je podporována celou řadou prostředků. V roce 2016 byl například vyhlášen dotační program Nová zelená úsporám, v rámci nějž mohli investoři čerpat finance i na výstavbu zelených střech.

V roce 2019 pak poskytovalo dotace na zelené střechy město Brno a v roce 2020 přistoupily k podpoře zelených střech i Říčany. Díky všem těmto krokům se každoročně daří zvyšovat jejich podíl, v roce 2022 bylo například dokončeno rekordních 396 tisíc metrů čverečních. Důvod této podpory je jasný - zelené střechy mají neoddiskutovatelnou roli při ochraně klimatu, přináší totiž zeleň do silně urbanizovaných oblastí, a přispívají tím nejen k lepšímu ovzduší ve městech, ale i k podpoře přirozeného koloběhu vody v přírodě – dokáží totiž absorbovat značné množství srážkové vody a zajistit její odpaření zpět do ovzduší.

Když se pak s pomocí zmíněného řešení zkombinují s retenční nádrží, která umí srážkovou vodu zachytit a akumulovat a v dobách sucha využít na zavlažování zeleně, výčet přínosů ještě prodlouží. Zatímco běžná zelená střecha zachytí nanejvýš 30 procent srážek, střecha osazená systémem PolderRoof, který zahrnuje vedle samotného akumulačního prostoru i senzory a dešťová čidla, dokáže zachytit a cíleně využít až 90 procent srážkové vody. A takové střeše se pak říká modrozelená.

Vše řídí chytré technologie

Systém PolderRoof pocházející z dílny firmy Wavin, která se dlouhodobě věnuje udržitelnému nakládání s vodou a přispívá i k budování chytrých měst, dokáže aktivně hospodařit s dešťovou vodou bez nutnosti běžné fyzické manipulace. Vystačí si s nízkými a lehkými střešními akumulačními boxy z recyklovaného polypropylenu a moderní technologií v podobě senzorů, meteorologických radarů a řídící jednotky, která shromažďuje a vyhodnocuje data, na jejichž základě dokáže sama rozpoznat, zda nashromážděnou vodu v danou chvíli zadržovat, použít k zavlažování vegetace na střeše nebo zda její hladinu kvůli blížící se srážce snížit.

Technologie umožňuje dosáhnout kladné vodní bilance a zadržet co největší množství vody potřebné nejen pro rostliny, ale i pro odpařování či chlazení budov. Součástí je i webová platforma, díky níž může všechny informace sledovat uživatel a na dálku v případě potřeby měnit nastavení. Řešení je vhodné pro všechny typy plochých střech, ať už ve stávajících nebo nových konstrukcích. V České republice bude k dispozici ke konci roku 2023, dá se tedy očekávat, že modrozelená již brzy vytlačí zelenou.

Prostředí ve městech s budovami osazenými modrozelenými střechami přináší řadu ekologických i sociálních výhod, je zdravější a lidé se v něm cítí lépe. A v neposlední řadě zkušenosti z měst, kde modrozelené střechy už fungují, ukazují na ještě další nezanedbatelný benefit. Toto řešení zvyšuje hodnotu nemovitostí a přitažlivost celých čtvrtí.

