Zámek z Černých baronů mění majitele. Koupí ho místní dřevařská firma

Zámek Zelená Hora u Nepomuku na Plzeňsku, proslavený nálezem zelenohorského rukopisu a satirickým románem Černí baroni, získá nový majitel. Obec Klášter, které památka patří, rozhodla o prodeji zámku. Za 30 milionů korun ho koupí v okolí působící velká dřevozpracující firma Klaus Timber. Nový majitel slíbil, že zámek zpřístupní veřejnosti a bude ho postupně opravovat.

Obec zveřejnila záměr prodat zámek v březnu, sešlo se celkem pět nabídek. „Přiklonili jsme se k nabídce Klaus Timber. Mimo jiné nabídl zaplatit hned, tvrdí, že na to má vlastní prostředky. Jiní zájemci by si museli brát úvěr nebo navrhovali, že cenu splatí ve splátkách,“ řekl starosta pnce Lukáš Brož.

Věří, že převod nemovitosti a kupní smlouvy by se mohly vyřešit do konce léta. Odhadní cena památky byla kolem 35 milionů korun. Cena, za kterou obec nakonec zámek prodá, podle starosty odpovídá současné ekonomické situaci.

Zámecký areál na 4,5hektarovém pozemku patří od roku 1992 malé obci Klášter, která nemá dost peněz na jeho opravu a provoz. Součástí prodeje bylo také purkrabství, konírna, bašta u vstupní brány a nedávno zrenovovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie. Areál potřebuje rozsáhlé kompletní opravy. „Hotové jsou vlastně jenom střechy, ty jsme opravovali postupně,“ řekl Brož.

Před dvěma lety začaly Plzeňský kraj, ministerstvo kultury, Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť národa, Matice Jana Nepomuckého a město Nepomuk připravovat vznik expozic o historii regionu a komunistické totalitě. Kraj dal obci necelé dva miliony korun na studii využití zámku, pasportizaci objektů a na základní stavebně historický průzkum. Kraj byla také jedním z uchazečů o koupi.

„Poté, co se obec Klášter na jaře rozhodla, že zámek prodá, jsme chtěli mít jistotu, že zůstane v rukou nepomuckých. Nechtěli jsme, aby ho koupil někdo ke spekulaci. My s manželkou jsme oba nepomučtí patrioti a nadšenci, kteří se tu narodili, žijí tu a naše nadace dlouhodobě region podporuje,“ řekl Marcel Klaus, šéf představenstva a ředitel firmy Klaus Timber, která funguje v regionu od roku 1998.

Výrobce atypických dřevěných palet a obalů, který má tři závody na Nepomucku se 450 zaměstnanci, má roční tržby mezi 1,5 až dvěma miliardami korun. Vyváží 70 procent produkce. Mezi jeho klienty patří třeba BMW, Siemens a Bosch.

„Z devíti zastupitelů pro nás hlasovalo osm,“ uvedl Klaus. Podle něj by takováto kulturní památka a historicky cenná dominanta regionu měla zůstat státní nebo by ji měla vlastnit samospráva. Vesnička Klášter ale na její opravy a údržbu neměla peníze. „Máme síly na to, abychom areál zámku s našimi lidmi v dalších letech posunuli dál,“ řekl.

Firma nicméně nemá velkolepé ambice a nemá ani stovky milionů na rychlou rekonstrukci, podle Klause to bude proces na dlouhá léta. Společnost podepíše v dalších dnech rezervační smlouvu s realitní kanceláří a na přelomu září a října kupní smlouvu.

