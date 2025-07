Ve které bance si můžete otevřít multiměnový účet a kde účet v cizí měně

Snad každému, kdo hodně cestuje, nakupuje v zahraničí či má v cizí měně i příjmy, se dnes vyplatí mít v bance i cizoměnový nebo multiměnový účet. Přečtěte si, jaký je ale mezi těmito účty rozdíl a ve kterých bankách v Česku si je můžete vůbec otevřít, popřípadě kde je chystají do nabídky zařadit.

Nechat si vyplácet faktury v eurech na běžný korunový účet nebo korunami naopak z něj platit v zahraničí bývá velmi nevýhodné. Nemůžete ovlivnit konverzi, tedy kterým kurzem se platba převede ani případné poplatky související s výběrem ze zahraničního bankomatu či s platbou u obchodníka. U drobných částek to řešit nemá smysl, pokud ale platíte, posíláte či přijímáte vyšší sumy, už má smysl se zajímat i o cizoměnové či multiměnové účty, které ovšem každá banka v České republice nenabízí.

Jak se liší cizoměnový od multiměnového účtu

A zatímco cizoměnový, nebo-li jednoměnový účet, je klasický běžný účet, který je vedený v jedné vybrané měně, multiměnový, jak už název ostatně i napovídá, obhospodařuje měn více. U cizoměnového účtu máte k dispozici k jedné měně jen jedno číslo účtu a při platbě čerpáte jen sumu na účtu v dané měně. Tento účet přitom můžete využívat stejně jako korunový běžný účet, tedy i na trvalé platby a obvykle k němu můžete získat i platební kartu.

V případě multiměnového účtu, máte sice také jedno číslo účtu a jednu platební kartu, ale pod tímto číslem můžete spravovat více měn. Některé tuzemské banky, jako například Raiffeisenbank jich nabízejí dokonce 17 a mezinárodní fintech společnosti typu Revolut či Wise dokonce i několik desítek. Revolut avizuje, že má v nabídce více jak 30 měn a Wise dokonce přes 40 zahraničních měn z celého světa. Obě tyto společnosti jsou nejen proto ve velké oblibě právě mezi digitálními nomád a zdatnými cestovateli do všech možných končin Zeměkoule.

Další výhodou multiměnových účtů je, že každá měna je v samostatné měnové složce a zúčtovává se samostatně. To znamená, že eura se zaúčtují do eurové složky a dolary zase do té dolarové. Majitel takového účtu si pak podle vlastního uvážení a kurzové situace může převádět jednotlivé měny mezi sebou podle výhodnosti kurzu nebo své vlastní potřeby. Při placení kartou v zahraničí pak nemusíte ani řešit, zda máte správnou platební kartu pro danou měnu, protože platba se uhradí podle dané lokality. Máte-li tak na svém multiměnovém účtu například eura i britské libry, když vycestujete do Velké Británie, budete automaticky platit librami. A teprve poté, když v librové složce nebudete mít dostatek liber, platba se uhradí z hlavní měny nebo z té, kde máte nejvyšší sumu. Pokud by vám došly peníze při platbě z cizoměnového účtu, transakce by byla rovnou zamítnutá, protože jiný zdroj než daný účet nemá.

Kde si účet s cizí měnou v Česku otevřít

Cizoměnový účet má aktuálně ve své nabídce devět bankovních domů v Česku. Umí jej jak menší banky typu Air Bank, Creditas, tak i ty největší jako je Česká spořitelna či ČSOB. Třetí z velké trojky, Komerční banka, jej kupodivu v nabídce pro občany nemá a spoléhá se na to, že klientům stačí její multiměnový účet. Největší počet měn pro založení účtu pak nabízí Raiffeisenbank (17) a Fio banka (12).

Ne všechny cizoměnové účty jsou navíc vedené bezplatně. Zdarma si můžete založit účet v cizí měně bez podmínek například v Air Bank, Creditas nebo ve Fio bance. V České spořitelně, Raiffeisenbank či ČSOB nebo UniCredit Bank je budete mít zdarma jedině jako aktivní klienti u vybraných tarifů účtů, kteří splní podmínky banky pro aktivitu.

V Raiffeisenbank je ale například možné mezi jednotlivými tarify účtů přecházet podle toho, jak klientnakládá s cizí měnou. Nejjednodušší variantou jsou podle mluvčí banky Terezy Kaiseršotové tarify, které mají všechny uvedené měny vedené v rámci tarifu. „Chytrý účet je zdarma a když měny nejsou zrovna využívané, tak klient za ně neplatí – navíc pokud ví, že jich bude potřebovat víc než dvě vedlejší, pak si může sám v SPB přehodit tarif na vyšší typ. Když pak ví, že už nebude potřebovat, vynuluje zůstatek vedlejší měny a přehodí třeba zase na Chytrý a za účet nic neplatí,“ radí Kaiseršotová.

Stálá multiměnová trojice

Multiměnový účet nebo jeho variantu pak má již několik let v nabídce jen trojice bank, ostatní banky se odkazují na nezájem klientů nebo uvádějí, že situaci sledují a zabývají se možností zavedení tohoto účtu do budoucna. Konkrétně má tento účet v produktovém portfoliu jen Komerční banka s 15 měnami a Raiffeisenbank se 17 měnami. Cena za vedení multiměnových účtů v obou těchto bankách záleží na zvoleném tarifu účtu. V Komerční bance se cena za vybrané tarify účtů pohybuje mezi 39 až 169 korunami. V Raiffeisenbank, aby byly všechny měny v ceně, doporučuje Kaiseršotová Aktivní účet za 49 korun měsíčně nebo Exkluzivní účet zdarma (pro klienty s příjmem nad 50 tisíc korun ve 2 příchozích transakcích, jinak zaplatí 299 korun měsíčně).

Česká spořitelna pak zatím stále fyzickým osobám nabízí jen možnost sjednat si službu multiměnová funkce k debetní kartě vydané k některému z osobních účtů majitele v korunách. Cena za službu multiměna se podle mluvčího České spořitelny Lukáše Kropíka účtuje podle typu běžného účtu v korunách. „Aktuálně platí že, klient s Plus účtem, klient Erste Premier a ERSTE PRIVATE banking má službu multiměna zdarma. K ostatní běžným účtům je multiměnová služba za 25 korun měsíčně,“ vysvětluje Kropík.

Do půl roku by se pak k této trojici měla se svým novým multiměnovým účtem přidat také Partners Banka, jak potvrdila pro Newstream.cz mluvčí banky Tereza Píchalová. „Klienti si budou moci snadno a pohodlně otevřít měnové složky v různých měnách přímo v mobilní aplikaci. V plánu je široká nabídka měn, která pokryje nejčastější potřeby českých klientů – ať už cestují, nakupují online nebo chtějí jednoduše lépe spravovat své finance v různých měnách. Součástí nabídky budou také výhodné a transparentní FX převody mezi měnovými složkami, které budou navrženy tak, aby klienti měli vždy přehled o kurzu a poplatcích,“ popisuje Píchalová.

BANKA Cizoměnové účty Multiměnové účty Air Bank Účty ve 3 měnách (CZK, EUR, USD) - až 3 účty zdarma Nenabízí Banka Creditas Neomezený počet účtů v 5 měnách (EUR, USD, GBP, CHF a PLN) Nenabízí Česká spořitelna Účty v 10 měnách (EUR, USD, CHF, GBP, JPY, CAD, DKK, SEK, PLN, HUF) S Plus účtem – 1 účet v cizí měně zdarma, S Erste Premier a Erste Private – vedení všech účtů v cizí měně pro FOO zdarma Jinak vedení účtu v cizí měně 20 Kč/měsíčně Multiměnový účet pro všech 10 měn: (EUR, USD, CHF, GBP, JPY, CAD, DKK, SEK, PLN, HUF Cena za službu multiměna (u Plus účtu, a Erste Premier a ERSTE PRIVATE banking) zdarma. K ostatní běžným účtům je multiměnová služba za 25 Kč/měsíčně ČSOB Účty v 5 měnách EUR, USD, GBP, CHF, CAD Počet účtu není omezen, klient může mít devizových účtů kolik chce. Standarní poplatek 25 Kč/měsíčně + 45 Kč/ měsíčně za kartu. Pro aktivní klienty – 1 devizový účet zdarma vč. Karty ČSOB Premium – až 5 devizových účtů zdarma Nenabízí Fio banka Fio osobní účet lze bezplatně založit v CZK a dále ve 12 cizích měnách: AUD, CAD, DKK, EUR, GBP, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, SEK, USD Klient může mít až 5 běžných účtů zdarma. Nenabízí Komerční banka Nenabízí. Multiměnový pro 15 měn: CZK, USD, EUR, GBP, AUD, CAD, DKK, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RON, SEK, BGN Vedení účtu dle tarifu: Standard (1 multiměnový účet 39 Kč, Komfort (3 multiměnové účty) 89 Kč, Exclusive (až 10 multiměnových účtů) 169 Kč/měsíčně Automatické otevírání měn a vyrovnávání mezi měnami, směny mezi měnami. V tarifech Komfort a Exclusive – výhodnější kurzy. mBank Nenabízí Nenabízí Moneta Money Bank Cizoměnový účet v EUR, USD včetně karty a online Směnárny. Nenabízí Partners Banka Nenabízí Spustí v lednu 2026 včetně výhodných a transparentních FX převodů mezi měnovými složkami a přehledného zobrazení kurzů a poplatků. Raiffeisenbank Účty v 17 měnách: CZK, EUR, USD, GBP, CHF, JPY, CAD, HUF (maďarský forint), PLN, RON, TRY, AUD, NZD, DKK, NOK, SEK, BGN. Klienti ale více využívají multiměnové účty. Lze mít účet v každé měně, ale u Aktivního a Exkluzivního účtu jsou v rámci tarifu. Chytrý účet – dle využívání měny. Je ale možné měnit tarify dle potřeby. Multiměnový účet v 17 měnách: CZK, EUR, USD, GBP, CHF, JPY, CAD, HUF (maďarský forint), PLN, RON, TRY, AUD, NZD, DKK, NOK, SEK, BGN. Aktivní účet (všechny měny v ceně) - 49 Kč/měsíčně Exkluzivní účet (všechny měny v ceně) – zdarma při příjmu nad 50 tisíc ve 2 příchozích transakcích, jinak 299 Kč/měsíčně Benefity: výběry z bankomatů zdarma, RB směnárna za poplatek Trinity Bank Cizoměnové účty ve 3 měnách: CZK, EUR, USD Není limit na počet účtů klienta. Sjednání zdarma, vedení 19 Kč/ měsíčně pro EUR i USD, bez karty k účtu. Nenabízí UniCredit Bank Běžné účty ve 4 měnách: CZK, EUR, USD, GBP Účet OPEN – v CZK a EUR – zdarma v ceně účtu za 89 Kč/měsíčně Účet TOP – v CZK, EUR, USD, při splnění podmínek zdarma (bezhotovostní kreditní obrat 40 tisíc Kč/měsíčně, celkové vklady 1 milion Kč), jinak 299 Kč/měsíčně. Nenabízí Revolut --- Multiměnový účet pro 30+ měn. Základní tarif - vedení účtu zdarma do výše limitu pro převod měny, poplatky za víkendové směny. Placené tarify – menší či žádné limity Kurz Revolut. Umožňuje až 20 virtuálních karet včetně klasické plastové karty. WISE --- Multiměnový účet pro 40+ měn, lze platit ve 150 zemích světa. Účet veden zdarma, včetně možnosti využívat až 3 virtuální karty, popřípadě i klasickou plastovou. Středový tržní kurz po celou dobu a bez poplatků za víkendy. Zdroj: banky

