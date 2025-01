Jiří Pácal: Dostupnost bydlení byla v 90. letech horší, než je dnes

Nabídka je velmi malá, navíc Češi nemovitosti neradi prodávají. „Všichni si na nemovitostech sedíme a sedět budeme, dokud bude na chleba. To pro trh moc dobré není,“ říká Jiří Pácal z Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Nedostupnost bydlení nevidí Pácal tragicky, mnohem horší to bylo v 90. letech. „S volbami pak čekám více populistických a zbytečných gest, která by měla pomoci výstavbě a bydlení, ale budou to slepé šípy na všechny strany,“ dodává.

Přinese rok 2025 oživení tuzemského realitního trhu?

Z dlouhodobého pohledu lze náš realitní trh považovat za velice mělký s malým počtem transakcí. Nemovitosti mění své vlastníky v průměru za několik desítek let. Nabídka je velice malá, nemovitosti rádi vlastníme a neradi prodáváme. V tomto směru se nic významného měnit nebude. Doufám, že poroste počet nově zahájených staveb, přírůstek nových nemovitostí je velmi potřeba.

Ceny na primárním a sekundárním trhu v druhém pololetí roku 2024 rostly. Jak se nedostatečná nabídka a oživení poptávky propíše do vývoje cen v následujících měsících?

Vidím hlavně malou nabídku, nabídka není dostatečná nikde. Nedá se tedy předpokládat, že by ceny mohly klesat a nejspíše ani stagnovat. Poptávka roste již jen pouhým růstem počtu obyvatel, a to migrací. Tedy potřebou bydlet hned. Růst cen bude nejvíce záviset na ceně a dostupnosti peněz, ale určitě nebude nikterak dramatický.

Česko je, co se týká dostupnosti bydlení, druhou nejhorší zemí v Evropě. Pomoci s tím má i vládní program a sedm miliard. Stačí to?

Určitě ne. Jednotky miliard nic nevyřeší, jen se někam bez pozitivního dopadu rozkutálí. Ale o ně ani tolik nejde. Důležité je zrychlení a zjednodušení stavebních řízení, kvalitnější a pracovitější státní správa, územní plány přinášející nové plochy pro rozvoj, kvalitnější legislativa se zrychlením vymáháním práva. K dostupnosti mám poznámku. Koncem devadesátých let byly tržní nájmy v našich bytech na úrovni 600 korun za metr čtvereční, tedy vyšší než dnes a nové byty se prodávaly za více než 100 tisíc za metr čtvereční. Co si pamatuji, dostupnost tehdy byla mnohem horší.

V uplynulých měsících rostlo i nájemné. Poroste i v roce 2025? A jak významně?

Je potřeba si ujasnit, zda myslíme nově uzavírané nájemní smlouvy, prodloužení již běžícího nájmu, růst nájmu v průběhu nájemního vztahu, nebo snad průměr za všechny. U každého z těch případů to bude jinak. Nově uzavírané, zvláště u kvalitních bytů v dobrých lokacích porostou nejvíce a nejméně u probíhajících nájmů, tam to nebude téměř vůbec. Rozumný pronajímatel si více než vyššího inkasa měsíčního nájmu váží dlouhodobosti nájemního vztahu.

Bude se růst týkat jen větších měst?

Mírný růst navázaný na růst příjmů domácností bude více v menších a středně velkých městech. Tam jsou nájmy k příjmům nižší. Hodně záležet také bude na cenách energií a služeb u provozu nemovitostí. Tyto rostoucí náklady berou pronajímatelům možnost nájmy více zvýšit.

Bude s klesajícími úroky klesat i poptávka po nájemním bydlení nebo už Češi vzali bydlení v nájmu na milost?

V nájmu bydlí podle našich odhadů více domácností, než se uvádí. Náš odhad pro města nad 50 tisíc obyvatel se blíží 40 procent domácností. Zájem dále poroste. Výhodou nájmu je větší flexibilita a optimalizace bydlení, není potřeba vázat vlastní prostředky. Také pokud porovnáme nájem a celkové vlastnické náklady s provozem nemovitosti, vychází nájem lépe. To bude vždy některým lidem vyhovovat více. Dominovat ale bude určitě to ve vlastním, skoro polovina domácností má rodinný dům, ty se u nás téměř nepronajímají.

Bude nájemní bydlení kvůli vysokým cenám bytů jedinou možností?

Vysoký podíl vlastnictví nemovitosti bude pokračovat, nemovitosti se budou předávat mezi generacemi v rámci rodin, více se oddělí skupina vlastníků a těch, co si vlastnictví dovolit nemohou. Nájem pak bude pro ně volbou a nemyslím, že špatnou. V budoucnu očekávám větší zájem o komunitní výstavbu s podporou obcí či státu.

Metr čtvereční v Praze vyjde na minimálně 160 tisíc korun. Kdo si koupi nového bytu vlastně může dovolit?

Předně bych více hledal, dají se stále koupit i levnější byty. Na ty vysoké ceny je zcela nezbytné mít dostatek vlastních prostředků a ty stále mezi obyvatelstvem jsou. S investicemi u nás také více než v jiných zemích pomáhají celé rodiny. Není ale přece nutné, aby na pořízení bytu měla každá mladá rodina. Objevují se častěji i investice subjektů z různých oblastí, které kupují celé domy a následně je budou nabízet k pronájmu. To trhu s bydlením, a hlavně těm co bydlet potřebují, může pomoci také.

Jaká je vlastně aktuální nabídka na sekundárním trhu, když se na něj pomalu vrací kupující? Jak obtížné je nyní prodat dům nebo byt?

Prodat dům či byt je dnes snadné, zvláště pak mimo velká města, tam je nabídka velice malá. Všichni si na nemovitostech sedíme a sedět budeme, dokud bude na chleba. To pro trh moc dobré není. Vlastnit více bytů mi přijde fajn, jinak by nebylo nájemní bydlení. Vadí mi ale, pokud se investuje do stavebních pozemků, bez snahy stavět. To trhu s bydlením škodí.

Vyčkávají prodávající na další růst cen?

Ano. Někteří i desítky let a vychází jim to. Problém je, že řada vlastníků neprodá nikdy. Náš odhad je v průměru držba domku více než 52 let a u bytu 24 let.

Podíváme-li se na nabídku bytů na primárním trhu, můžeme pozorovat určité zmenšování. Dalo by se to označit jako jakýsi trend?

Jistě, ano. Je to dlouhodobější. Kupující více zajímá dispozice než jejich výměra. Menší plocha je pak nižší cena, a to rozhoduje.

Zároveň budou vysoké ceny na pražském trhu i nadále „vyhánět“ lidi za hranice hlavního města?

Suburbanizace proběhla ve světě o třicet let dříve než u nás. V posledních dvaceti letech ji máme i tady, je to logické, očekávatelné, a přesto přináší i řadu problémů s dopravou, službami a podobně. Dojíždím do Prahy z Poděbrad a je to děs.

Jaké další trendy pro nacházející rok byste zmínil?

Čekám, že dojde k větší kultivaci nájemního bydlení, vylepšení legislativy chránící práva obou stran. To bude dobře. S volbami pak čekám více populistických a zbytečných gest, která by měla pomoci výstavbě a bydlení, ale budou to slepé šípy na všechny strany.

Jiří Pácal

Ředitel společnosti Central Europe Holding a člen správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Realitami se zabývá od konce 90. let. Podílel se i na vzniku některých právních norem v dané oblasti.

