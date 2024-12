Nájemník je pořád vnímám jako neúspěšný člověk, říká Lenka Veselá, šéfka sdružení nájemníků

Právnička Lenka Veselá nastoupila v květnu letošního roku do čela Sdružení nájemníků České republiky. Nahradila Milana Tarabu, dlouholetého šéfa tohoto hnutí, které hájí zájmy nájemníků. Sdružení se věnuje také družstevnímu nebo vlastnickému bydlení. Je jedinou tuzemskou organizací, která se zastává práv nájemců, uživatelů bytů a domů.

„Pokud se budeme bavit o tom, co se děje ve prospěch nájemníků, tak nic,“ říká Veselá. A hned doplňuje, že naopak ve prospěch vlastníků bytů nyní existuje několik aktivit, které mají podpořit jejich zájmy.

Zejména se vlastníci takzvaného institucionálního bydlení nyní snaží právně zařídit, aby mohli neprodleně vyhodit neplatiče. Vytvářejí dojem, že neplatiči nájemného jsou klíčovým tématem v oblasti bydlení. Není to pravda, neplatičů jsou skutečně pouze promile ze všech nájemníků. Vlastníci přesto lobbují ve sněmovně a snaží se prosadit jednak „exekuce“ na neplatiče nájemného. Říká se tomu příkaz na vystěhování. Je to něco jako exekuce. Nájemník se o ní nedozví, dokud ho bodří hoši nepřijdou vyhodit z bytu. Má to být zrychlené řízení, takzvané soudní rozhodnutí. Nový bič na neplatiče nájmů.

Je to líbivá věc pro majitele bytů, kteří tvrdí, že neplatiči nájmů jsou problém. Ve skutečnosti je to další nástroj proti nájemníkům. Přitom paralelně probíhá ve společnosti debata o tom, jak je nájemní bydlení novou budoucností Česka. Ve skutečnosti je pořád bráno jako jakési druhořadé bydlení.

Podle Veselé prožívá nájemní bydlení jakýsi refreš, protože spousta investorů vkládá peníze do nemovitostí, které následně pronajímá. Pro investory je to výhodné. „Nájemné roste a poroste i nadále,“ říká Veselá. Jsme podle ní jednou ze zemí, kde držet investiční byt se vyplácí i proto, že neexistují žádné odvody ve prospěch státu za držení takového bytu.

Veselá tvrdí, že není v Česku problém, že mají majitelé bytů z pronájmů výnos. Problémem podle ní je celkové vnímání nájemníků. „Jak se k nim pronajímatelé a obecně společnost chovají. Nájemník je pořád vnímán jako neúspěšný člověk, kterému se něco nepovedlo,“ říká Veselá.

Poslechněte si nejnovější díl podcastu Realitní Club, jehož hostem byla Lenka Veselá, šéfka sdružení nájemníků. Podcast se spouští v úvodu tohoto článku, najdete ho ale také na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream Podcasty je na Spotify, Google Podcast i Apple Podcasts.

