Dalibor Martínek: Temná budoucnost nájemního bydlení. Vlastníci ženou nájemce jako psy

V Senátu se před pár dny konala konference o nájemním bydlení v Česku. V nájmu žijí dva miliony Čechů. A s nedostupností vlastnického bydlení toto číslo postupně roste. Nájemní bydlení je mezi investory vnímáno jako budoucnost bydlení v Česku. Což je trochu paradoxní, protože například podle posledního průzkumu developerské společnosti JRD by 91 procent obyvatel Česka chtělo žít ve vlastním. Ale bohužel, nedosáhnou na něj.

Takže přibývá společností, fondů, které do nájemního bydlení investují. S vyhlídkou dobrého zhodnocení svých peněz.

V Senátu bylo mnoho důležitých hostů. Z ministrů sice nikdo nepřišel, nový ministr pro místní rozvoj Kulhánek měl důležitější program. Místo ministrů řečnili „jenom“ ředitelé. Kteří se ovšem dokážou ze své funkce tvářit velice důležitě. Jejich příspěvky se týkaly podpory státu pro výstavbu nájemních bytů.

Z cizího krev neteče

Stát je ochotný utratit miliardy korun na podporu výstavby nebo na rekonstrukce. Jak na setkání zaznělo, stát má „spoustu prostředků a mechanismů“ pro podporu výstavby nájemního bydlení.

Jako při každé dotaci toho musí investor spoustu vyplnit, aby na erární peníze dosáhl. Což je zisková příležitost pro další subjekty. Protože platí staré známé pravidlo: Jak jsou někde dotace, roztáčí se kolotoč šikovných lidí a firem, které je dokáží dobře využít.

Jak se to týká bydlení budoucích nájemníků, těžko říct. Asi nijak. Dá se to glosovat také slovy: to se to rozdává z cizího. Nicméně, motiv státní podpory nájemního bydlení je nyní hodně akcentován, a zástupci veřejné sféry, politických stran, se tváří, že nájemní bydlení je jejich prioritou. Skutečnost je taková, že nájmy se staly polem pro politický předvolební boj. Kdo víc slíbí, rozdá, dostane za necelý rok víc hlasů. Tak si to zřejmě politické strany představují. Posypat českou zemi dotacemi a investicemi.

Skutek utek

V Senátu zazněla ještě jedna glosa. Přišel s ní bývalý dlouholetý šéf Sdružení nájemníků Stanislav Křeček. Matador, nyní ombudsman, kterého možná někteří nemají rádi, protože se v minulosti „kamarádil“ s Milošem Zemanem. Křeček prezentace ředitelů okomentoval před řečnickým pultíkem slovy, že podobné sliby o investicích do nájemního bydlení už poslouchá roky, a „skutek utek“.

No, asi má pravdu. Protože zatímco státní úředníci, pod současnou vládou už tři roky (proboha, proč tak dlouho?) vymýšlejí dotační mechanismy, které ještě nespatřily světlo světa, do voleb ho nespatří, a ve výsledku trh nezmění, realita je jinde. Pojmenovala ji například Lenka Veselá, současná šéfka Sdružení nájemníků ČR (SON). Ta vyjmenovala několik notorických a nezákonných jednání vlastníků bytů vůči nájemníkům. Nevracení kaucí, jejich neúročení. Úročit kauci je ze zákona povinné, majitelé na to kašlou. Spousta zajímavých podnětů pro zákonodárce. Ti ovšem na podobné akce nechodí.

Beseda v Senátu byla podnětná, ale ve výsledku může být mluvení expertů v Senátu majitelům bytů u zad… Pardon. Prostě je nemusí zajímat. Ředitelé z úřadů řeční, kritici chování majitelů se marně snaží o změnu. Protože co legislativa umožňuje, a mravy Čechů dovolí, žádná beseda nezlomí.

Majitelé si budou dál dělat, co se jim zamane. Zakazovat psy (nelegálně), dávat nájemní smlouvy na rok, aby potom mohli nájem zvýšit, o kolik se jim zlíbí. Protože to už bude nová smlouva s novou cenou, takže právně nejde o zvýšení nájmu. Triků mají majitelé v rukou dost. A ještě jsou přitom schopni lobbovat za své zájmy v Poslanecké sněmovně, a vykládat přitom nesmysly o obřím počtu neplatičů nájemného. Za tichého přihlížení státu.

Úředníci zase budou roky vymýšlet dotační programy a přednášet je na různých fórech. Čímž se budou snažit ospravedlnit svou zbytečnost.

Kdybych byl naivní, myslel bych si, že po reportu obhájců nájemníků v Senátu pár vlastníků změní své nemravné chování. Nejsem naivní. Temné budoucnosti českého nájemního bydlení nic nestojí v cestě. Nájmy porostou, ochrana nájemníků klesá, a státní dotace míří na investory do výstavby bytů. Což je nájemníkům k ničemu.