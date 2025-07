Voda je zásadním klimatizačním prvkem, říká Zdeněk Stránský z Wavin

Společnost Wavin je globálním lídrem v oblasti vodovodních technologií. Krom jiného to znamená, že navrhuje technologické systémy přinášející udržitelné hospodaření s dešťovou vodou ve městech a obcích. Takzvaná modro-zelená infrastruktura dokáže nejenom zadržet dešťovou vodu v budově či kolem ní, ale zároveň ji zpětně využít. Přesně to tuzemská města potřebují v boji s klimatickou změnou.

V minulosti se v Česku na dešťovou vodu pohlíželo jako na jakýsi problém, který je nutný schovat a odvést, současnost se na tento zdroj dívá jinak. Už i legislativa doporučuje ji zadržet na místě. A nejenom to, ale následně ji také využít. „V Evropě jsme průměrní, v celosvětovém srovnání jsme napřed. V mnoha zemích se totiž tato problematika vůbec neřeší,“ říká Zdeněk Stránský ze společnosti Wavin Czechia v dalším díle podcastu Realitní Club.

V něm detailně přiblížil nejenom modro-zelenou problematiku, ale zároveň i nastínil v jakých ohledech by se Česko v případě hospodaření s dešťovou vodou mohlo zlepšit. „Měli bychom se naučit s dešťovou vodou lépe hospodařit,“ tvrdí Stránský. Voda je totiž primárním klimatizačním faktorem. Potřeba je například k závlaze rostlin, které ji následně odpařují a zároveň tím ochlazují okolí.

Dešťovou vodou se dá i splachovat nebo prát

Díky chytrým modro-zeleným systémům, právě takové společnost Wavin nabízí, lze efektivně zachytávat dešťovou vodu. A prakticky ji využít, nejenom pro zavlažování, ale i k praní nebo splachování. „Je řada každodenních činností, na které zatím používáme vodu pitnou. Místo toho ale můžeme používat vodu dešťovou či užitkovou. Takovou, kterou odnikud nemusíme dopravovat, čistit,“ dodává Stránský. Jde o to, využít elegantně zdroj a využít ho pro ozeleňování měst. Krásná pobytová střecha může podle Stránského vzniknout na bytovém i komerčním projektu.

Nejdále jsou asi v Nizozemsku a Švédsku, kde dešťovou vodu umí velmi dobře využít. „Jeden nizozemský profesor propaguje myšlenku, že z každého lidského obydlí by měly být vidět alespoň tři stromy, plocha zeleně by měla dosahovat alespoň 30 procent z celku a zelené veřejné prostranství by vždy mělo být v dosahu do 300 metrů od vašeho obydlí,“ vysvětluje Stránský. Takovou koncepci měst považuje za ideální.

V Česku města, která se tomuto ideálu přibližují, téměř nejsou. V Polsku je tomu jinak. Severní sousedi nás podle Stránského začali předhánět nejenom v dopravní, ale i v modrozelené infrastruktuře. „V Polsku regionální politici vyhrávají volby s tím, kolik stromů ve svém městě či obci vysází,“ uzavírá Stránský.

Jak je to s ekonomickou návratností modro-zelené infrastruktury? Která města a země jsou v případě nakládání s dešťovou vodou nejdál? Zdeněk Stránský ze společnosti Wavin byl hostem nejnovější epizody podcastové série Realitní Club. Díl se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ho také v kanálu Newstream Podcasty na Spotify nebo Apple Podcasts. Hezký poslech.

