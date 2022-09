Příliš excentrický. Michael Jordan nemůže prodat svou dům. Dal do něj moc ze sebe

Dělej, co umíš. Do ostatního nefušuj. Tak tím se při zařizování svého illinoiského sídla určitě neřídila bývalá basketbalová legenda, když nejen do interiéru domu dala příliš mnoho ze sebe. A právě kvůli tomu je dům za stovky milionů korun v podstatě neprodejný. Michael Jordan se ho snaží udat už deset let.

Reklama

Dům na adrese Point Lane 2700, který je na trhu k mání od roku 2012, sice přitahuje zájem veřejnosti, který ještě přiživil desetidílný dokument televize ESPN o Jordanovi, kupce ale už tolik ne.

Nabízená cena domu basketbalové ikony na chicagském předměstí Highland Park musela být již několikrát snížena. Aktuálně se nabízí za 14,9 milionu dolarů (zhruba 367 milionů dolarů), tj. za půlku původní ceny. Přesná cena domu je 14 855 000 dolarů a součet jednotlivých čísel dá dohromady 23, tedy číslo se kterým Jordan hrál. A právě 23 se jako leitmotiv táhne celým domem.

Realitní makléři říkají, že nemovitost o rozloze 5,2 tisíce metrů čtverečních je zničena až příliš personifikovaným designem přizpůsobeným Jordanově kariéře a jeho koníčkům, včetně log Air Jordan a slavné přední brány s číslem 23, která se stala oblíbeným místem pro pořízení selfies fanoušků sportovní legendy.

Redakce Newstream.cz spouští Realitní Club Reality Trh realit se rychle otáčí, přináší to nové výzvy a témata. Newstream.cz spouští Realitní Club, který zahrnuje podcast, magazín, eventy a speciál na webu včetně oborově zaměřeného newsletteru. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Dalšími faktory, které činí nemovitost špatně prodejnou, jsou její cena a velikost. Ta se totiž naprosto vymyká ceně obvyklé pro tuto část předměstí Chicaga. Katherine Malkinová, makléřka společnosti Compass, která se dům již roky marně snaží prodat, říká, že je těžké najít dostatečně bonitní zájemce. Podle Business Insider je cena asi 30krát vyšší než průměrná cena domů v sousedství.

Reklama

„Většina lidí v Chicagu, kteří si mohou finančně takto drahou nemovitost dovolit, chce bydlet u jezera,“ řekla před lety Malkinová magazínu Forbes. „Ale Michael si vybral soukromí nad jezerem – s umístěním blízko dálnice a tréninkových center. Dům se prodává zařízený. A Michael má poněkud svébytný vkus.“

Vlastní hřiště v ceně

Dům stojí na pozemku o rozloze 43,5 tisíce metrů čtverečních, obklopen stálezelenými stromy, lesní rezervací a rybníkem. Byl postaven na zelené louce a je monumentem Jordanova obrovského sportovního a obchodního úspěchu. Vila nabízí devět ložnic, 15 koupelen, další čtyři toalety a garáž pro 14 aut. Disponuje také halou s dvojitým schodištěm, prostornou kuchyní s plovoucím ostrůvkem a mramorovými podlahami.

To ale není vše. Dům má také basketbalové hřiště o předepsaných rozměrech NBA, kruhový bazén s přepadem, menší golfové hřiště, tenisový kurt, karetní místnost, hernu, doutníkovou místnost s filtrací vzduchu, vinný sklípek a opravdu velkou posilovnu.

„Je to jedinečný dům, který je promyšleně rozvržený. Skrývá v sobě hlavní obytnou část s kuchyní, jídelnou a ložnicemi, dále pak domácí kancelář a rekreační oblast, a také dům pro hosty a sportovní pavilon,“ popsala magazínu Malkinová.

Prestižní adresa Wall Street 1 se mění na byty. Stojí o fous víc než v Praze Reality Ikonická budova na adrese Wall Street 1, New York se proměňuje v luxusní rezidenční dům. Nabídne výhledy na New York Stock Exchange, Sochu svobody, obří bazén, fitness a wellness i unikátní soukromý klub. Ceny bytů startují na 1,3 milionu dolarů. Stanislav Šulc Přečíst článek

Dům byl také navržen pro „The Breakfast Club“, tajnou společnost Jordanových spoluhráčů ze Chicago Bulls, kteří trénovali, cvičili a rádi si dopřávali snídaně šampionů připravované šéfkuchařem.

No go zone

Jordan údajně koupil pozemek v roce 1991, těsně před olympijským triumfem takzvaného Dream Teamu v Barceloně a během veleúspěšných osmi let, během kterých Bulls šestkrát vyhráli NBA. Stavba vlastního domu byla dokončena v roce 1995.

Jordan ale vilu nerad ukazuje. Dokonce odmítl, aby se dokument The Last Dance natáčel u něj v domě. Místo toho Jordan popíjel tequilu a kouřil prémiový doutník v nedotčeném bílém paláci na pobřeží oceánu. Údajně z důvodů ochrany jeho soukromí. Režisér dokumentární série Jason Hehir prozradil, že natáčeli ve třech domech a ani jeden z nich nebyl Jordanův.

„Hledal jsem místa, kde by mohl Michael bydlet,“ řekl Hehir Insideru. „Věděl jsem, jak vypadá jeho skutečný dům, a věděl jsem, že je to bohatý chlap, který má jistý vkus, takže jsme chtěli něco, co by tomu odpovídalo,“ dodal. Hehir vybral otevřené, minimalistické domy, o které by se na rozdíl od Jordanovy vily kupci poprali.

Janet Jackson prodala za miliony svůj byt s výhledem na Central Park Reality Popová hvězda Janet Jackson, sestra zesnulého „krále popu” Michaela Jacksona, se po dlouhých 25 letech rozloučila se svým dvousetmetrovým newyorským bytem s nádherným výhledem na Central Park. Cena. Téměř devět milionů dolarů, napsal deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek