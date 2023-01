Více než třetina evropských investorů chce snížit investice do nemovitostí

Více než třetina evropských investorů plánuje tento a příští rok snížit objem peněz vložených do nemovitostí. Vyplývá to ze zveřejněného průzkumu evropského sdružení INREV, které pokles atraktivity v realitním sektoru vysvětluje růstem úrokových sazeb a poklesem cen. Globálně chce podle sdružení snížit investice do nemovitostí v uvedené době téměř čtvrtina investorů, se zvýšením investic naopak počítá 27 procent dotázaných.

Investoři mají v nemovistotech desetinu investic

Průzkum INREV mezi 82 investory s aktivy ve správě téměř za 800 milionů eur (přibližně 19,2 miliardy koruny) ukázal, že svou expozici vůči nemovitostem hodlá snížit 37 procent evropských investorů. V Severní Americe tak chce učinit 20 procent, zatímco v Asii a Tichomoří pět procent.

Na začátku loňského roku plánovala v témže roce snížit expozici pouze čtyři procenta evropských investorů, ukázal průzkum. Evropské trhy byly obzvláště silně zasaženy inflací a energetickou krizí v důsledku války na Ukrajině, připomíná agentura Reuters.

Rostoucí úrokové sazby zvyšují náklady na půjčky pro investice do nemovitostí a zároveň činí jiné trhy, například ty s pevným výnosem, atraktivnějšími než dříve.

Evropští investoři mají v současnosti 10,8 procenta svých investic v nemovitostech, což je nad cílovou alokací 10,5 procenta, ukázal průzkum INREV. Prudký loňský pokles cen ostatních tříd aktiv znamená, že nemovitosti tvoří neúměrně velkou část portfolií investorů, uvádí zpráva.

INREV je evropské sdružení investorů do nemovitostních fondů, s nimiž se neobchoduje na burze. Evropský sektor těchto nemovitostí zaznamenal ve třetím čtvrtletí loňského roku pokles kapitálové hodnoty o 1,6 procenta, což je největší mezičtvrtletní pokles od globální finanční krize v roce 2008. Nejvýraznější pokles vykázal trh v Británii.

