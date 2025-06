Šéf Blackstone Schwarzman: V Evropě chceme investovat 500 miliard dolarů, je pro nás atraktivní

Americká investiční společnost Blackstone, která patří mezi největší investiční firmy na světě, plánuje v příštích deseti letech investovat v Evropě až 500 miliard dolarů (téměř 11 bilionů korun). Řekl to televizi Bloomberg generální ředitel Blackstonu Steve Schwarzman. Plány firmy podtrhují rostoucí atraktivitu Evropy pro investory v období geopolitických změn. Schwarzman uvedl, že vidí v Evropě velkou příležitost pro firmu. „Začínají zde měnit svůj přístup, což podle nás způsobí vyšší míru růstu,“ řekl.

Blackstone otevřel v roce 2000 svoji pobočku v Londýně. Do té doby měla společnost pobočku jen v New Yorku. Dnes má kanceláře ve 27 městech po celém světě a je největším světovým správcem alternativních aktiv. Podle svých internetových stránek spravuje aktiva za více než jeden bilion dolarů.

Podle evropské asociace investorů do neveřejně obchodovaných realitních fondů INREV je Blackstone největším správcem fondů v evropském realitním sektoru. Sázka na městské sklady na evropském kontinentu je jednou z největších a nejvýnosnějších investic firmy.

Londýnský úřad firmy má nyní 650 zaměstnanců, uvedl Schwarzman. Firma podle něj v Británii investovala přibližně 100 miliard dolarů, což z ní činí jednoho z největších zahraničních investorů v zemi.

Firma Blackstone byla založena v roce 1985. Zaměřuje se na několik oblasti. Patří k nim tzv. private equity, tedy nákup firem a jejich přeměna za účelem dalšího prodeje se ziskem, dále nemovitosti, kde patří k největším vlastníků komerčních nemovitostí na světě, alternativní investice a správa majetku pro instituce i jednotlivce. Blackstone má obrovský vliv na finanční trhy, reality, zdravotnictví, bydlení, energetiku i média.

Český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil letos v lednu Blackstonu nákup deseti logistických parků od americké firmy TPG Real Estate. Hodnota transakce činila 470 milionů eur, tedy téměř 12 miliard korun. Obchod agentura Bloomberg označila za jednu z největších realitních transakcí loňského roku v Evropě. Podle poradenské firmy Knight Frank bude mít Blackstone díky akvizici čtyřprocentní podíl na celkové ploše průmyslových parků v ČR.

