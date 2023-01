Vysoké účty za elektřinu a plyn zůstanou. Kvůli obnovitelným zdrojům, soudí šéf Equinoru

Šéf norského energetického gigantu Equinor Anders Opedal neočekává, že se účty za plyn a elektřinu vrátí na úroveň před pandemií covidu. Vysvětluje to obřími náklady na přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie.

Opedal pro BBC rovněž řekl, že daně z mimořádných zisků, které evropské vlády zavedly v reakci na výrazný růst cen ropy a plynu, mají vliv na investice do projektů v Británii. Výrazný růst cen energetických surovin znamená, že mnoho firem v tomto odvětví má za loňský rok citelně vyšší zisk než v předchozích letech.

Velkoobchodní ceny energií vzrostly, když vlády začaly uvolňovat omezení zavedená v souvislosti s pandemií covidu-19. Loni na jaře se jejich růst ještě zvýraznil po začátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu, po které Evropská unie začala odmítat plyn z Ruska. V posledních týdnech ceny plynu díky teplejšímu počasí v Evropě klesají a jsou nižší než před válkou na Ukrajině.

Equinor, stejně jako mnoho jiných energetických společností, vykázal rekordní zisky kvůli vyšším cenám plynu. Firma, která vydělává většinu svých peněz na produkci ropy a zemního plynu, je jednou z největších evropských energetických společností s působností ve 36 zemích po celém světě. Ve svých nejnovějších finančních výsledcích vykázala mezi červencem a zářím zisk před zdaněním ve výši 24,3 miliardy dolarů (asi 538 miliard korun) ve srovnání s 9,7 miliardy dolarů ve stejném období předchozího roku.

Zelenější, ale dražší

Opedal řekl, že v Evropě dochází k jakémusi přepojování celého energetického systému, zejména poté, co evropské země přestaly odebírat plyn z Ruska. Zapotřebí je proto obrovských investic do obnovitelných zdrojů energie, včetně například většího využívání vodíku.

„Bude to vyžadovat velké investice, které je potřeba zaplatit. Předpokládal bych tedy, že účty za energie mohou být o něco vyšší než v minulosti, ale ne tak nestálé a vysoké jako dnes,” řekl Opedal.

Opedal mluvil pro BBC před účastí na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu, což je každoroční setkání politických a obchodních lídrů. Tématem letošního setkání, které se koná od 16. do 20. ledna, je „Spolupráce v roztříštěném světě“.

Funkci generálního ředitele a prezidenta společnosti Equinor Opedal převzal v listopadu 2020 s příslibem, že bude „silou“ v přechodu k zelené energii. Svou kariéru zahájil jako ropný inženýr.

Při pohledu do budoucna Opedal řekl, že k energii je nutné přistupovat jako k něčemu, čeho není dostatek. „Myslím, že jsme v minulosti měli hodně levnější energie a pravděpodobně jsme jí část promrhali. Proto se musíme ujistit, že teď investujeme správně,”dodal. Každý by měl podle něj spotřebovávat co nejméně energie.