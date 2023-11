Dalibor Martínek: Inflace za říjen bude 8,3 procenta, tvrdí analýza ČNB. Klesnou před Vánoci sazby?

Spotřebitelské ceny za říjen podle analýzy České národní banky vzrostou meziročně o 8,3 procenta. Konkrétní číslo zveřejní Český statistický úřad v pátek ráno. Za září byl podle úřadu meziroční růst cen o 6,9 procenta.

Reklama

Pokud se vyplní prognóza expertů z národní banky, byl by to po několika poklesech inflace opět její růst. Vypadalo by to jako děsivá zpráva, že ceny v Česku opět rostou.

Ale klid. Když se ČNB ve své prognóze „trefí“, půjde pouze o „technický“ růst. Ceny zboží mezi zářím a říjnem nijak extrémně nerostly. Jediným důvodem k vyšším očekáváním centrální banky je fakt, že statistický úřad loni v posledních třech měsících započítal do svých statistik vládní odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energií. To opticky snížilo ceny energií, a tedy celkově inflaci. Nyní ji na základě loňského srovnání „opticky“, zvyšuje.

Dalibor Martínek: Bohatí bohatnou, chudí chudnou, říkají data. Takhle Fiala volby nevyhraje Názory Když se bavíte s developery, často vám potvrzují, co už tušíte. Drahé bydlení se v luxusních projektech, kde je byt spíš luxusní haciendou na skvělém místě v Praze, klidně a celkem rychle prodá za čtyřicet milionů korun. V hotovosti. I teď, v době realitní krize. Prodej bytových projektů nebo domů v cenách kolem deseti milionů, což je segment, který míří na lidi, kteří potřebují ke spolufinancování hypotéku, naopak vázne. Lidé, kteří potřebují bankovní financování, váhají. Úroky a tím i splátky jsou vysoké. V tomto segmentu lze trh nadále vystihnout slovem „vyčkávání“. Dalibor Martínek Přečíst článek

Statistické žonglování

V každém případě, národní banka trvá na svém očekávání, že od ledna příštího roku se inflace opět dostane do přijatelné úrovně kolem tří procent, možná ještě níže.

Na celém žonglování se statistickými daty by nebylo nic extra zajímavého kromě faktu, že celý trh, prostě všichni Češi, už rok a půl, od loňského června, čekají, kdy klesnou úrokové sazby. Kdy konečně zlevní hypotéky, půjčky, kdy si budou moci firmy půjčovat za normální úrok, aby mohly stavět a jinak se rozvíjet. Mimochodem, v Evropské unii je základní úroková sazba také extrémně vysoká, 4,5 procenta. V Česku máme procent sedm.

Poslední letošní zasedání rady národní banky, které se bude sazbám věnovat, se má konat 21. prosince. A všichni experti z trhu si lámou hlavu, zda dostane česká ekonomika „vánoční dárek“. Tím je samozřejmě míněno dlouho očekávané snížení sazeb. Když jsem při prezentaci „inflačního paradoxu“, jak centrální bankéři nazývají očekávané říjnové zvýšení inflace, položil dotaz na úrokové sazby, experti zkameněli. Dotaz na sazby je v ČNB na úrovni trestného činu. Odpovědí vám vždy bude zaryté mlčení.

Lukáš Kovanda: Drahé energie nejsou chyba Fialy, ale vlastnost Green Dealu Názory Češi teprve začínají ochutnávat Green Deal EU a už „prskají“. Výrazné zdražení regulované ceny elektřiny je prvním z hmatatelných důsledků zelené agendy EU, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Půjdou sazby dolů už před Vánoci?

Jediné, co zbývá, jsou spekulace. Hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek se například domnívá, a není sám, že před Vánocemi klesnou úrokové sazby o 25 bazických bodů. Čili na 6,75 procenta. Bylo by to od národní banky takové hezké gesto pro stagnující ekonomiku ve smyslu, že nejhorší už je za námi, a že příští rok už bude ve znamení růstu. No jo, ale co si myslí sedm radních České národní banky? Guvernér Michl dlouhé měsíce opakuje, že po „inflační epizodě“ bude národní banka při svých rozhodnutích obezřetná. Jak si to vyložit?

Mohli bychom tady a teď založit sázkovou kancelář na prosincové rozhodnutí rady ČNB. Faktem je, že pokud bylo cílem vysokých sazeb utlumit inflaci a některé sektory, realitní na prvním místě, cíl je splněn. Na základě znalostí a zkušeností bych snížení sazeb viděl až v příštím roce. Jsem prvním sázejícím.