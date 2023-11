Zdeněk Pečený: Platit hypotéku nebylo nikdy dražší

Splátka hypotéky v Praze vyjde klidně na více než dvojnásobek nájmu.

Reklama

Index na vše

Ve Spojených státech rádi vše měří. Od roku 1996 tam mají index, který měří, o kolik dražší nebo levnější je splácet hypotéku oproti placení nájmu. Poslední údaj říká, že hypotéka je o 52 procent dražší, což znamená, že nákup vlastního bydlení je nyní nejméně výhodný za celou existenci indexu. Naopak na přelomu let 2012 a 2013 byla hypotéka o čtvrtinu levnější než nájem.

Ačkoliv v česku podobný index neexistuje, náročnost hypotečních splátek na rodinné rozpočty ale lze snadno ilustrovat na několika příkladech. Splátka hypotečního úvěru u řady pražských nemovitostí vyjde na dvoj- i trojnásobek tržního nájmu. Bydlení ve vlastním je tedy ještě dražší než ve Spojených státech.

Jak je to vůbec možné? Touha po bydlení ve vlastním dlouhodobě tlačí kupní ceny nemovitostí vzhůru. I když výše nájmů v posledních pár letech šly také nahoru, bydlení v nájmu není tak „cool“, takže jeho ceny prozatím jít výše nemohou. Láska k cihlám a maltě způsobuje, že řada „investorů“ akceptuje i roční výnos ve výši 2-3 procenta. Warren Buffet by je v době, kdy spořící účty vyplácejí i trojnásobek, asi nepochválil.

Na důchod

Ze všech stran stále slyšíme, jak výhodný je nákup vlastního bydlení. Jde přeci o dlouhodobou investici. To je sice pravda, ale řada domácností musí nyní řešit to, kolik dají každý měsíc na bydlení. Co je komu platné, že platit dnes hypotéku 50 tisíc měsíčně je skvělá dlouhodobá investice, ba dokonce zajištění na důchod, když jde o téměř celý příjem domácnosti? O nutnosti mít naspořeno alespoň 15 procent kupní ceny ani nemluvě.

Třeba za tento byt chce majitel měsíční nájem. Za srovnatelný byt vestejném projektu chce developer téměř osm milionů korun - by znamenalo měsíční splátku 47 tisíc korun. Taková varianta je ale pouze teoretická, protože 100 procent kupní ceny zájemcům nikdo nepůjčí. Na tento byt by zájemci museli nejdříve našetřit 1,2 milionu korun, měsíční splátka úvěru by pak klesla pod 40 tisíc korun. Stále to ale moc nevychází. Nájem je za 22 tisíc, bez nutnosti mít něco našetřeno nebo investovat do kuchyňské linky.

Příchod velkých pronajímatelů na trh a jejich pevně daná marže patrně nájmy v budoucnu zdraží, možná přijdou také levnější hypotéky. Tak alespoň si pak bude běžný občan bude moci lépe vnitřně obhájit pořízení vlastního bydlení.