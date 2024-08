Brno se dočkalo. Stavba Janáčkova kulturního centra začne demolicí

Primátorka Markéta Vaňková a předseda představenstva Brněnských komunikací David Grund (oba ODS) ve středu podepsali smlouvu se zhotovitelem, který v Brně postaví Janáčkovo kulturní centrum. Práce za 2,3 miliardy korun bez daně má na starost konsorcium OHLA ŽS, Strabag Pozemní a inženýrské stavitelství a Unistav Construction. Zahájí je v nejbližších dnech, hotovo má být do tří let. Budova poslouží jako koncertní sál pro Filharmonii Brno. Příprava stavby se táhne mnoho let, letos zahájení zpozdilo správní řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Na financování stavby se bude podílet ministerstvo kultury 600 miliony korun, Brněnské komunikace 332 miliony a Jihomoravský kraj 100 miliony korun. Zbytek doplatí město ze svého rozpočtu.

„Tým, který se o projekt stará, má za sebou opravdu náročný půlrok. Bylo totiž nutné zodpovědět velké množství dotazů uchazečů o veřejnou zakázku k zadávací dokumentaci. Navíc panovala nejistota, jak rychlé bude rozhodování ÚOHS a jaký bude výsledek,“ řekla Vaňková. K rozhodnutí o výběru zhotovitele žádné námitky v zákonné lhůtě nepřišly a poslední rozhodnutí předsedy ÚOHS Petra Mlsny je pravomocné. „Konečně se tak dostáváme od papírů ke stavbě. V nejbližších dnech bude předáno staveniště. Součástí přípravných prací bude i demolice bývalé trafostanice hotelu International,” dodala primátorka.

Antimonopolní úřad zahájil správní řízení na návrh firmy Gardenline. Tendr nejprve v únoru nepravomocným prvostupňovým rozhodnutím zrušil. V původním rozhodnutí vyhodnotil jako problematický požadavek na předložení referenční zakázky na výstavbu budovy takzvané občanské vybavenosti v hodnotě alespoň jedné miliardy korun. V květnu Mlsna vyhověl rozkladu, který podalo Brno a Brněnské komunikace, rozhodnutí prvního stupně zrušil a případ vrátil k novému posouzení. V červnu ÚOHS rozhodl, že zadavatelé, tedy Brno a Brněnské komunikace, nepostupovali v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Vůči tomuto rozhodnutí společnost Gardenline podala rozklad, Mlsna jej minulý týden svým rozhodnutím zamítl a rozhodnutí první instance potvrdil.

Současní představitelé města dříve čelili kritice opozičních zastupitelů i osobností kulturního života za to, že stavbu koncertního sálu odkládali. Filharmonie Brno dosud hraje v Besedním domě, kde nemůže odehrát koncerty v maximálním možném složení. „Tento moment proměňuje v realitu sny našich posluchačů, celé kulturní veřejnosti a filharmoniků. Nemůžeme se dočkat, až budeme moci poskytovat ty největší hudební a společenské zážitky a publikum bude s nadšením do nového sálu chodit,“ uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová, která byla také podpisu přítomna.

Centrum s hledištěm pro 1200 lidí vznikne v proluce mezi Veselou a Besední ulicí. Dříve zde bývalo parkoviště, od roku 2018 jsou tu podzemní garáže, které vznikly jako první etapa stavby. Jelikož město dosud nedokázalo na stavbu garáží navázat, neparkuje se v nich a jsou zakonzervované.

Kde bude nová budova filharmonie stát?

