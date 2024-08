Nejzbytečnější parkoviště v Brně poroste do výšky. Do tří let by nad ním mohla stát budova filharmonie

Šest let stojí v centru Brna nepoužívané podzemní parkoviště. A už za tři roky by mohlo začít plnit svůj účel. Nad ním by totiž měla vyrůst budova filharmonie. Ve středu radní města rozhodli, kdo ji postaví.

Reklama

Janáčkovo kulturní centrum v Brně postaví za 2,3 miliardy korun sdružení tří firem s názvem Společnost JKC Brno. O zakázku usilovali další tři uchazeči. Radní města vybrali nejvýhodnější nabídku, uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Samotné zahájení stavby nicméně brzdí správní řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Konsorcium vytvořily firmy OHLA ŽS, Strabag Pozemní a inženýrské stavitelství a Unistav Construction.

„I přes složitosti provázející zadávací řízení na zhotovitele, jsme dnes vybrali sdružení firem, které centrum postaví. Nabídková cena vybraného konsorcia byla 2,298 miliardy korun, stavba potrvá 36 měsíců. Proti zadávacímu řízení však byla podána námitka, kterou řeší antimonopolní úřad. Dokud o ní nerozhodne, nelze smlouvu s vybraným zhotovitelem podepsat. Očekáváme posun v září. Pokud vše dobře dopadne, chceme být připraveni na co nejrychlejší uzavření smlouvy a zahájení stavby,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Na financování se bude podílet ministerstvo kultury 600 miliony korun, Brněnské komunikace 332 miliony a Jihomoravský kraj 100 miliony. Zbytek doplatí město ze svého rozpočtu.

Reklama

Janáčkovo kulturní centrum bude sloužit jako velký koncertní sál pro Filharmonii Brno, hlediště má pojmout 1200 lidí. Vznikne v proluce mezi Veselou a Besední ulicí. Dříve zde bývalo parkoviště, od roku 2018 jsou tu podzemní garáže, které vznikly jako první etapa stavby. Jelikož město dosud nedokázalo na stavbu garáží navázat, neparkuje se v nich a jsou zakonzervované.

Galerie: Nefunkční podzemní parkoviště v centru Brna

3 fotografií v galerii

Ostrava předběhla Prahu. Moderní koncertní sál bude mít už v roce 2027 Reality V Ostravě v pátek dopoledne začne výstavba koncertního sálu. Slavnostního ceremoniálu s poklepáním základního kamene se zúčastní autor návrhu, americký architekt Steven Holl a prezident Petr Pavel. Náklady na stavbu jsou zhruba 2,8 miliardy korun, celý projekt má vyjít přibližně na čtyři miliardy, uvedla koncem června náměstkyně primátora Lucie Beránková Vilamová (ANO). Výstavba koncertního sálu spojená s rekonstrukcí Domu kultury města Ostravy má trvat do roku 2027. Americký magazín Architizer zařadil v roce 2021 projekt mezi deset nejočekávanějších staveb světa. ČTK Přečíst článek

Vltavská filharmonie má zelenou. Praha ji zaplatí, stavba se už teď prodražuje Enjoy Praha schválila financování další fáze Vltavské filharmonie. Projekt má vyjít na 780 milionů korun. Výsledky architektonické soutěže musí ještě potvrdit městské zastupitelstvo. Petra Nehasilová Přečíst článek