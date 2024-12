Úspěch českých architektů ve Vietnamu. V Hanoji přemění území větší než Rohanský ostrov

Nestává se často, že by tuzemští architekti uspěli v zahraničí, obzvlášť pak na asijském trhu. Týmů ateliéru ODDO architects se to nicméně podařilo a na svoje konto si tentokrát může připsat vítězství urbanisticko-krajinářsko-architektonické soutěži v Hanoji ve Vietnamu.

Ona pochází z Vietnamu, on z Čech a potkali se v Brně při studiu architektury. V roce 2016 si Mai Lan Chi a Marek Obtulovičovi společně s jejich společným přítelem Nguyenem Duc Trungem založili vlastní architektonické studio ODDO. Studio mají v Hanoji a Havířově, a proto jejich projekty najdeme jak v Česku, tak Vietnamu. V tuzemsku pracovali například na projektu rozhledny v Nákle na Moravě a navrhovali tu i několik rodinných domů.

Nejnovějším počinem mezinárodního týmu je vítězství v urbanisticko-krajinářsko-architektonické soutěži, kterou v létě vypsalo vedení Hanoje. Jejich projekt se zabývá návrhem rozvoje velkého ostrova na Rudé řece v centrální části vietnamského hlavního města. Jde o území o rozloze 400 hektarů, což je plocha větší než například Rohanský ostrov v Praze.

„Problematikou ostrova a řeky v Hanoji se zabýváme již přes sedm let. Náš původní projekt s názvem Green Lungs Hanoi (Zelené plíce Hanoje) měl menší rozsah, přibližně 26 hektarů a. Na jeho realizaci jsme spolupracovali s řadou odborníků a konzultantů,“ popisuje Marek Obtulovič.

Projekt Green Lungs of Hanoi spojuje prvky urbanismu, architektury a landscape designu. „Hlavním záměrem je vytvořit ekologický park – urbánní les v Hanoji. Poslední možnost, kde může být ‚zelená plocha‘ pro obnovu biodiverzity, vytvoření rekreačních prostoru pro obyvatelé města a také socio-ekonomicky nastartovat tuto městskou část,“ vysvětluje Obtulovič. Projekt nyní čeká další fáze projednávání na městské úrovni, která určí možnosti jeho implementace do budoucího rozvoje města Hanoje.

V roce 2021 získalo studio prestižní ocenění v kategorii Emerging architecture studio of the year, něco jako nováček roku, které každoročně udílí magazín Dezeen mladým architektonickým ateliérům. A prestižní architektonický server ho rovněž ocenil za projekt třígeneračního rodinného domu CH house v Hanoji.

