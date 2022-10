Úroky u hypoték nepatrně klesly. Noví klienti se bankám shánějí těžko

Průměrná nabídková sazba hypoték podle Fincentrum Hypoindexu podruhé v řadě nepatrně klesla. Úrokové sazby hypoték přesto stále vyhráno nemají. Po mírném poklesu může přijít znovu jejich růst.

Průměrná úroková sazba hypoték měřená novým Fincentrum Hypoindexem počátkem října činila 6,20 procenta. Za poslední měsíc tak klesla o 0,03 procentního bodu. Šlo o druhý pokles v řadě po sérii růstů od května 2021. Od jara se zpracovává podle nové metodiky, která odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Některé banky v rámci podzimních kampaní snížily hypoteční sazby, a tak i Hypoindex zaznamenal drobný pokles. Sazby se tak i nadále drží na stejné úrovni a kopírují vývoj mezibankovních sazeb u České národní banky, která na svém posledním zasedání sazby nezvýšila,“ uvedl hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,20 procenta činí v říjnu 22 991 korun. Ve srovnání s minulým měsícem klesla o 44 korun.

Nejvíc zlevnily hypotéky pro mladé

Hypoteční úvěry poskytované nad 80 procent LTV, které jsou určené pro mladé do 36 let, zlevnily výrazněji než hypotéky do 80 procent LTV. Nejvíce klesly sazby u hypoték pro mladé s fixací na deset let, a to o 0,08 procentního bodu na 6,29 procenta. Hypotéky fixované na tři až pět let zlevnily o 0,04 procentního bodu na 6,7 procenta, resp. 6,24 procenta. Sazby hypoték nad 80 procent LTV s fixací na jeden rok klesly o 0,03 procentního bodu na 6,24 procenta a zůstávají společně s pětiletými fixacemi nejlevnější.

Úrokové sazby u hypoték do 80 procent odhadní ceny nemovitosti klesly u fixací na jeden rok o tři bazické body na 6,49 procenta, na tři roky o jeden bazický bod na 6,4 procenta a na deset let o čtyři body na 5,99 procenta.

„Hypotéky s LTV do 80 procent fixované na pět let nabízejí banky v průměru za 5,94 procenta, tedy za stejnou cenu jako v měsíci předchozím. Společně s desetiletými fixacemi jsou tak jedinými hypotékami na trhu, které jsou v průměru nabízeny pod šestiprocentní hranicí,“ upozornil Sýkora.

„Narozdíl od předchozího roku nyní nejsme v takové míře svědky refinancování u jiných bankovních domů, ať už v období konce fixace nebo mimo něj. Banky ví, že noví klienti se nyní shánějí složitě a proto se snaží především za každou cenu udržet ty, kteří už u nich hypotéku mají. I proto jsou schopny nabídnout těmto klientům nabídky, které jsou mnohdy výrazně nižší, než je sazba, kterou uvádějí např. na svém webu, uvedl Vojtěch Prokop, marketingový ředitel hypotečního tržiště Zaloto.

Pokud zůstanou základní sazby ČNB na stejné úrovni a sazby na mezibankovním trhu budou pokračovat v pozvolném poklesu, mají podle Sýkory banky určitý prostor pro snižování sazeb hypoték. Některé tak již skutečně učinily v rámci podzimních slevových akcí. „Významnějších poklesů hypotečních sazeb se přesto zřejmě v nejbližší době nedočkáme,“ dodal.

Proč? Inflace je sice stále vysoká. A dokonce i guvernér centrální banky Aleš Michl, který je odpůrcem zvyšování sazeb, už nevylučuje možnost jejich dalšího růstu. K tomu by podle něj mohlo dojít v případě, že by růst mezd byl rychlejší než očekávaný a zadlužení státu větší. Bankovní rada konstatovala, že podmínkou dlouhodobé cenové stability jsou rovněž umírněné požadavky ve mzdových vyjednáváních a zodpovědná rozpočtová politika.

Na zářijovém zasedání hlasovali pro zvýšení sazeb o tři čtvrtiny procentního bodu dva ze sedmi členů bankovní rady. Není tedy vyloučené, že by základní úrokové sazby mohly ještě růst a spolu s nimi i úroky u hypoték.

