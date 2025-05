Ukončení války počká. Trump radši plánuje stavbu další Trump Tower

Společnost Trump Organization a její místní partner - developer Kinhbac City - usilují o výstavbu mrakodrapu Trump Tower ve vietnamském Ho Či Minově Městě. Tento týden by měl kvůli projektu město navštívit představitel společnosti Eric Trump, syn amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z vietnamského vládního dokumentu, na který se odvolává agentura Reuters.

Podle interního dokumentu jsou představitelé Ho Či Minova Města ve čtvrtek pozváni na večeři s Ericem Trumpem, který je v pozvánce označen jako seniorní viceprezident firmy Trump Organization.

V dokumentu z 15. května podepsaném zastupujícím vedoucím odboru ministerstva zahraničí v Ho Či Minově Městě se uvádí, že zástupci organizace navštíví luxusní centrální oblast města, kde si prohlédnou „navrhované umístění budovy Trump Tower a doufají v pracovní jednání s vedením města o tomto projektu“.

Další schůzka mezi úřady Ho Či Minova Města a zástupcem firem Trump Organization a Kinhbac City je naplánována na příští pondělí, vyplývá z dokumentu.

Golfový projekt za 33 miliard

Společnost Trump Organization vedou Trumpovy děti. Trump jim vedení předal v návaznosti na své první vítězství v prezidentských volbách. Návštěva Erika Trumpa přichází krátce poté, co Vietnam Trumpově rodinné firmě vydal povolení na výstavbu golfového projektu v hodnotě 1,5 miliardy dolarů (přes 33 miliard korun).

Hanoj v současnosti vede jednání s Washingtonem ve snaze vyhnout se vysokým clům na dovoz do USA. Takzvaná reciproční sazba má v případě Vietnamu činit 46 procent, pokud obě strany nedospějí k dohodě.

