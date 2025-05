USA klesl úvěrový rating. Nehoráznost, odmítá to Bílý dům

Americká agentura Moody's Investors Service snížila rating úvěrové spolehlivosti Spojených států z nejvyššího stupně Aaa na Aa1. Je to první takový krok od lednového nástupu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta. Moody's byla poslední ze tří hlavních ratingových agentur, která USA hodnotila nejvyšším stupněm.

"Po sobě jdoucí americké administrativy a Kongres se nedokázaly dohodnout na opatřeních, která by zvrátila trend vysokých ročních fiskálních deficitů a rostoucích úrokových nákladů," uvedla ve svém zdůvodnění Moody's. Agentura navíc nepočítá s tím, že by se to podařilo díky rozpočtovým a daňovým návrhům, o nichž nyní jednají zákonodárci, přičemž měla podle AFP na mysli především výrazné snížení daní, o které usiluje Trump. Ratingový výhled je podle Moody's stabilní.

Už v roce 2011 nejvyšší rating Spojeným státům odebrala agentura S&P Global Ratings, která tehdy ještě používala název Standard & Poor's, v roce 2023 tak učinila i společnost Fitch.

Bílý dům snížení ratingu úvěrové spolehlivosti Spojených států odmítl a šéf komunikace Steven Cheung následně kritizoval hlavního ekonoma agentury Marka Zandiho. "Jeho analýzy nebere nikdo vážně. Opakovaně se prokázalo, že nemá pravdu," napsal Cheung na sociální síti X. Zandiho označil za dlouholetého oponenta amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zandi se odmítl k příspěvku vyjádřit. Zandi je hlavním ekonomem společnosti Moody's Analytics, která je subjektem odděleným od ratingové agentury Moody's.

Bývalý hlavní ekonomický poradce Trumpa a ekonom Heritage Foundation označil tento krok za nehorázný. "Pokud americký vládní dluhopis není aktivum se třemi A, tak co potom je?" řekl agentuře Reuters.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, který ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že bude schopen zajistit si levnější půjčky.

