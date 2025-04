Když Trumpova cla srazila trhy, vznikla obrovská příležitost k investicím, říká ekonom Křeček

Cla Donalda Trumpa nedávají od začátku do konce smysl, říká Štěpán Křeček, hlavní ekonom společnosti BH Securities a poradce premiéra. Cla byla tématem podcastu Realitního Clubu, protože se mohou promítnout i do cen bydlení v Česku. „Je zarážející, že na takto vrcholné úrovni se prosadí takto hloupý názor, podle kterého se má změnit celý mezinárodní obchod.“

Podle Křečka jde ze strany americké administrativy o amatérismus a v podstatě o oznámení konce globalizace. Což se projevilo v podobě bouře na akciových trzích. Jde o fascinující dobu, říká z pohledu člověka, který se na kapitálových trzích pohybuje Křeček. Biliony dolarů přitékají a zase odtékají. „Pro mnoho lidí je to ale smutné. Podívají se na portfolio a tam jsou zářezy o desítky procent.“

Nízké ceny akcií jsou podle něj však také investiční příležitostí. Protože v letech 2023 a 2024 byly ceny akcií příliš vysoko, trhy byly „překoupené“. Teď je možnost nakoupit se slevou. „To je obrovská příležitost.“ Jak praví okřídlená poučka, když na trzích teče krev, odvážnější mají šanci vydělat. Trh si vždy našel cestu na vrchol, nezabránily tomu ani dvě světové války. „Nepochybuji, že to zvládneme i tentokrát.“

Kapitál by se rád vrátil zpátky, míněno na trhy, aby se mohl zhodnocovat. Investoři se stáhli, nedůvěřují Trumpovým clům. A hledají každou možnost, jak to udělat. Peníze, které investoři přelili do Evropy, se podle Křečka zase vrátí do Ameriky. „Jenom po informaci jednoho vysoce postaveného úředníka, že by se cla mohla až o devadesát dnů odložit, nateklo během hodiny na trh dva a půl bilionu dolarů,“ říká Křeček.

