RD Rýmařov vydává další dluhopisy. Slušela by jim transparentnější ekonomika

Tradiční výrobce dřevostaveb RD Rýmařov před dvěma lety změnil majitele, vlastní jej insolvenční správce Lukáš Zrůst. Se spřízněnou skupinou Progresus vydává další dluhopisy. Novou emisi rozebírá Dluhopisář.cz.

Reklama

Firma Progresus RD Rýmařov letos v červenci vydala dluhopisový program až do výše tří miliard korun. Podle serveru Dluhopisar.cz je tato firma nově vzniklou entitou právě pro účely vydání dluhopisů, nemá tedy žádnou ekonomiku. Výnos z dluhopisů má zajistit financování pro projekty skupiny Progresus a pro development RD Rýmařov, o které se emise opírá.

Skupina Progresus vznikla nedávno a vlastní ji napůl insolvenční správce Lukáš Zrůst a exšéf fondu Quant Lukáš Foral. Zrůst je zároveň stoprocentním majitelem RD Rýmařov. Takto jsou obě firmy propojeny, ovšem výrobu firmy RD Rýmařov podle schématu zveřejněného Dluhopisářem vlastní pouze Zrůst.

Dluhopisy vydávala firma RD Rýmařov už loni, konkrétně šlo o 19 emisí za celkem 324 milionů korun. Výsledky úpisu nezveřejnila. Aktuální dluhopisový program počítá se šesti emisemi se splatností od dvou do sedmi let a výnosy od 7,2 do 9,5 procenta ročně dle délky dluhopisu. Jedna z emisí je eurová. RD Rýmařov má aktuálně v běhu několik projektů, ovšem hospodářské výsledky za loňský rok ještě firma nezveřejnila.

Celou analýzu nového dluhopisového programu Progresus RD Rýmařov si přečtěte na odborném serveru Dluhopisář.cz.

Atlas dluhopisů: Emisím skupiny Portiva by slušel podpis přísnějšího finančníka Money Skupina Portiva, která je aktivní zejména v oblasti automobilového průmyslu a investuje do digitálních technologií, jež zajišťují prodej zánovních a ojetých vozů, má celkem jasnou vizi konsolidace automotive trhu s mezinárodním přesahem. Jejím dluhopisovým emisím by ale slušela účelovost tak, aby si investor mohl přesně vybrat projekt, kterému věří, podotýká ve své analýze Martin Dočekal z Dluhopisáře. Martin Dočekal Přečíst článek

Část dluhopisů zkrachuje, tragédie to ale není, říká dluhopisový analytik Martin Dočekal Money Trh s korporátními dluhopisy se vyčistil. Finanční poradci si vybírají a nechtějí špatné produkty prodávat. Rizikem je nákup dluhopisů po internetu. Slabé emitenty smete inflace, předpovídá analytik Martin Dočekal ze serveru Dluhopisář.cz. Tereza Zavadilová Přečíst článek