Trikaya nasype do výstavby brněnské čtvrti Pod Hády přes čtyři miliardy

Investiční fond developerské společnosti Trikaya rozšiřuje své portfolio o rezidenční projekty. Fond nabídne investorům příležitost podílet se na financování rozsáhlého projektu nové bytové čtvrti Pod Hády v Brně, do které Trikaya hodlá v následujících letech vložit více než čtyři miliardy korun.

Reklama

Čtvrť je jedním z aktuálně nejrozsáhlejších developerských projektů společnosti Trikaya v Brně a mělo by v ní vzniknout celkem přes tisícnových bytů v bytových domech i viladomech.

Fond v roce 2022 vykázal zhodnocení ve výši 9,06 procenta. „Domníváme se, že i v roce 2023 nabídne fond minimálně stejně vysoké zhodnocení jako v roce 2022. Od svého založení dosáhl fond výnosu ve výši 26,50 procenta, průměrné zhodnocení se pohybovalo okolo 6,5 % ročně,“ vysvětluje zakladatel developerské skupiny Trikaya Dalibor Lamka, podle kterého je nemovitostní trh v době politických a ekonomických turbulencí stabilní a bezpečný způsob investování, a to i navzdory mírnému ochlazení realitního trhu v posledních měsících.

Čekání a zase čekání. Proč se rekonstrukce Domu Radost protahuje Reality První pražský mrakodrap je stále v očekávání. Bývalý Dům odborových svazů na pražském Žižkově, dnes nazývaný Dům Radost, v tuto chvíli stále čeká na územní rozhodnutí. Už čtrnáct měsíců. Ještě se bude následně čekat na stavební povolení a pak se zase bude čekat až proběhne celá rekonstrukce. Teprve poté, se budou moci do 600 zrekonstruovaných bytů stěhovat noví nájemníci a uživatelé dalších kulturních a sportovních prostor. Podle odhadu leadera projektu Tomáše Kašpara se to vše protáhne až ke konci tohoto desetiletí. Uvedl v rozhovoru pro Newstream.cz. Věra Tůmová Přečíst článek

Za podobou plánované čtvrti stojí známá jména. O architektonický návrh budov se postaralo duo Kuba & Pilař, které loni získalo prestižní cenu Architekt roku 2022. Střešní zahrady s vyhlídkami a zelená prostranství navrhl ateliér Flera hvězdného architekta Ferdinanda Lefflera.

Obytná čtvrť vznikne v lokalitě Maloměřic a Obřan, pro kterou je charakteristické unikátní propojení města a přírody. V těsné blízkosti Čtvrti Pod Hády se nachází například národní přírodní rezervace Hádecká planinka, která je součástí CHKO Moravský kras.

Reklama

Projekt, který vzniká v místě zapomenutého brownfieldu, je navržen s důrazem na zelená řešení. Z původní zástavby přebírá část recyklovatelných materiálů a díky využití moderních technologií bude provoz čtvrti udržitelný a umožní úsporné hospodaření s vodou. Stavby budou opatřeny zelenými střechami a fotovoltaickými panely. Součástí okolního zázemí projektu budou centrální náměstí, obchody, nabíjecí stanice pro elektromobily či energeticky nenáročné osvětlení.

čtvrť Pod Hády v Brně Trikaya

Zdenka Klapalová: Češi začali na domácím realitním trhu hrát prim Reality Investoři se nemohou dočkat okamžiku, až český realitní trh oživne a oni budou moci vložit své peníze do nemovitostí, říká Zdenka Klapalová, šéfka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a také řídící partnerka poradenské společnosti Knight Frank. Klapalová je nejvlivnější ženou v českém byznysu s nemovitostmi. lib Přečíst článek

Volkswagen představil lidový elektromobil za 600 tisíc Zprávy z firem Koncern Volkswagen ve středu odhalil elektromobil s cenovkou do 25 tisíc eur (asi 600 tisíc korun), od kterého si slibuje, že bude konkurovat Tesle. Kompaktní koncept ID.2all by se sériově měl začít vyrábět v roce 2025, píše agentura Bloomberg. Vůz by na jedno nabití měl ujet až 450 kilometrů a bude se vyrábět ve Španělsku. obi Přečíst článek