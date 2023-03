Zdenka Klapalová: Češi začali na domácím realitním trhu hrát prim

Investoři se nemohou dočkat okamžiku, až český realitní trh oživne a oni budou moci vložit své peníze do nemovitostí, říká Zdenka Klapalová, šéfka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a také řídící partnerka poradenské společnosti Knight Frank. Klapalová je nejvlivnější ženou v českém byznysu s nemovitostmi.

Nemovitosti jsou dlouhodobě brány jako vhodné místo k bezpečnému zaparkování peněz se solidním výnosem a bez rizika výrazných propadů. Český trh však vloni zamrznul. Předtím se zde pohybovali velcí globální hráči, objem investic před pár lety dosahoval čtyř miliard eur ročně. „Pro některé domácí hráče nebylo snadné se na trhu prosadit,“ říká Klapalová.

Situace se však změnila. A to jednak s covidem, ale hlavně s válkou na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo loni v únoru. „Konflikt způsobil řadu negativních vlivů,“ uvedla Klapalová v podcastu Realitní Club. Vzniklá nejistota podle ní výrazně působí zejména na globální institucionální investory. Ti nyní spíše vyčkávají a z regionu CEE se ve velké míře stáhli. To vytvořilo prostor pro domácí investory.

Český kapitál se vyšvihl

Otázkou je, zda je český kapitál dost silný na to, aby globální poptávku dokázal nahradit. „Můžeme být hrdí, jak český kapitál za poslední roky vyrostl,“ říká Klapalová a ukazuje to na příkladu: „Za posledních deset let tady proběhla řada transakcí nad sto milionů eur. Deset z nich realizovali čeští investoři, ať už fondy, nebo privátní hráči.“ Podle Klapalové český kapitál zatím není schopný úplně nahradit ten globální, mezinárodní. Ale stal se důstojným hráčem na poli nemovitostí a investic do nich.

V loňském roce z více než sedmdesáti větších transakcí šlo padesát do českých rukou. „Z hlediska objemu investoval český kapitál lehce nad padesát procent těchto transakcí,“ říká Klapalová.

