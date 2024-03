Tramvají do Komořan v roce 2029. Dopravní podnik vypracuje projekt trati

Pražský dopravní podnik (DPP) vypracuje projekt tramvajové trati z Nádraží Modřany do Komořan. Cílem je zrychlení městské hromadné dopravy a zlepšení životního prostředí nahrazením autobusů tramvajemi. Trať bude měřit 2,5 kilometru a bude na ní pět zastávek. Odhadované náklady vybudování jsou 670 milionů korun. Na 30 milionů vyjde projekt. Provoz na trati má začít v roce 2029.

„Území Prahy 12 je dopravně velmi zatížené a MHD je zajišťována výhradně autobusy, které jsou bohužel ve špičkách blokovány automobily kvůli přeplněné Komořanské ulici. Navíc se tam chystá nová výstavba, zejména bytů, takže potom by nabídka MHD vůbec nestihla pokrývat poptávku. Tramvaje zajistí rychlou a kapacitní MHD,” řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) k dokumentu, který nyní schválili pražští radní a kterým uložili dopravnímu podniku vypracovat projekt.

Nová trať má vést od stávajících zastávek tramvají Nádraží Modřany podél Komořanské ulice na jih k ulici U Soutoku, odkud má pokračovat po trase nevyužívané železniční vlečky mezi ulicemi Nad Teplárnou a U Vlečky. „Tímto koridorem se trať stočí směrem na východ a vystoupá do Komořan, kde překříží Komořanskou ulici a bude pokračovat dále do průmyslového areálu určeného k revitalizaci. Zde bude tramvajová trať ukončena,” píše se v dokumentu.

Celková délka cesty je 2,6 kilometru včetně koncové smyčky. Na trati podnik plánuje vznik pěti zastávek s pracovními názvy Modřanský cukrovar, Modřanské laguny, Nad Teplárnou, Komořany a Nové Komořany. Většina trasy povede mimo komunikace, podle dokumentu se tak cestování veřejnou dopravou zrychlí. Zároveň ale bude třeba dořešit některé majetkoprávní vztahy.

Další nové trasy za miliardy

Odhad nákladů na vybudování trati činí 670 milionů korun, na vytvoření projektu dalších 30 milionů. Stavba trati by se měla podle dokumentu uskutečnit v letech 2028 a 2029. „Budeme chtít využít i evropské dotace. Předpokládáme zahájení stavby v roce 2027, a kdyby to klaplo, tak ji budeme otevírat v roce 2029,” řekl Hřib.

Vedení města schválilo vypracování projektu tramvajové trati rovněž z Dvorců přes Budějovickou do ulice U Plynárny v Michli, kde se napojí na současné koleje. Projekt vyjde na 50 milionů korun a odhad nákladů na výstavbu je nyní 1,7 miliardy korun. Město také nechá udělat projekt trati z Podbaby přes Troju do Bohnic, jejíž součástí má být nový most a tunel. Cena by podle odhadů mohla být asi 6,5 miliardy korun.

