Tomáš Kašpar: Majitelé psů by mohli platit vyšší kauci za nájemní bydlení

Moderní nájemní bydlení vypadá trochu jako v hotelu, říká Tomáš Kašpar, spoluzakladatel a viceprezident Asociace nájemního bydlení. Ta zastupuje vlastníky nájemních bytů, kterých nyní rychle přibývá.

Nové byty v projektech určených pro nájemní bydlení jsou vybavené, nájemníci mohou využívat doplňkových služeb či recepci. To už podle Kašpara může být pro zájemce o bydlení adekvátní alternativa vlastnickému bydlení. „Předtím se člověk musel rozhodovat mezi pěkným novým bydlením a nepěkným nájemním,“ tvrdí. Nyní podle něj může zájemce volit mezi novým projektem nájemního bydlení a novostavbou vlastnického bydlení, což už je porovnání „srovnatelného se srovnatelným“.

Moderní nájemní bydlení? Trochu jako v hotelu

Nájemní bydlení dává podle spoluzakladatele asociace velkou svobodu zejména mladým lidem. „Neříkám, že vlastnické bydlení je něco špatného. Sám bydlím v rodinném domě se zahrádkou,“ říká. Pro mladé, kteří chtějí cestovat nebo ještě nemají dostatek peněz na vlastní, je však nájemní varianta skvělou alternativou, která na českém trhu dosud nebyla dostatečná. Ty doby se nyní mění.

Faktem ovšem je, že do nájmu jsou lidé spíš hnáni drahými byty a nedostupnými hypotékami, než že by to byla svobodné volba. Nájemní bydlení v nových projektech vypadá vesměs tak, že se byty zmenšují k dvaceti metrům čtverečním, a ceny naopak už přesahují 600 korun za metr. Pro rodiny s dětmi nájemní bydlení spíše nevzniká. Podle Kašpara je to logické. „Tento trend platí zejména pro Prahu. Mladí lidé jdou do města za prací, netahají za sebou dvoukolák plný lyží a kol.“

Nemožnost dosáhnout na vlastní bydlení, a tím větší zájem o nájmy, s sebou přináší další fenomén. A sice, že vlastníci bytů cítí možnost posunout sílu vztahu mezi nájemníkem a nájemcem na svou stranu. Ostatně, když ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš nedávno oznamoval svůj záměr poslat v následujících letech do svého projektu dostupného bydlení až dvacet miliard korun, poznamenal, že „…pracuje na úpravě nájemních vztahů. Debata probíhá hlavně o nežádoucím řetězení krátkodobých smluv.“ S ministerstvem spravedlnosti Bartoš prý hledá způsob, jak zjednodušit a zrychlit proces vyklízení nemovitostí a zároveň zajistit nájemci adekvátní ochranu.

Kauce pro pejskaře by mohla být vyšší

V Asociaci nájemního bydlení cítí, že přichází jejich chvíle. Jak bude tento nový vztah vypadat? Na trhu je zřejmé, že vlastníci bytů si své nájemníky vybírají. Často kladou do podmínek nájmu „zákaz“ domácího zvířete. Matky samoživitelky jsou také podezřelé, vlastníci mají obavy o jejich schopnost platit nájem. „Zabývat se domácím zvířetem určitou logiku má. Když bych vám ukázal dva byty, kdy v jednom byl pes ve druhém ne… Pokud pronajímáte byt plně vybavený, tak musíte v tom se psem po roce vyměnit spoustu vybavení,“ uvádí Kašpar.

Kauce, další citlivé téma. „Nájemník pravidelně ani nezaplatí poslední nájem. Vychází z toho, že si poslední nájem odbydlí kaucí,“ říká Kašpar. Majitel bytu potom musí po nájemníkovi byt opravovat. „Nabízí se možnost, že by vlastník pejska mohl zaplatit o jeden měsíc vyšší kauci,“ říká Kašpar.

Vztahy mezi nájemníky a majiteli budou přituhovat. Je tu totiž další citlivé téma, takzvané „běžné opotřebení“. Tento status je podle Kašpara každou stranou nájemního vztahu jinak vysvětlován. „Snažíme se pro ministerstvo připravovat legislativní úpravy, aby byl vztah pronajímatel nájemník jasnější. Měli bychom si dobře vydefinovat, co běžné opotřebení je.“

