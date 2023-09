Tokijský klenot mezi mrakodrapy je na prodej. Cena může přepsat realitní žebříčky

Jedna z dominant prestižní tokijské obchodní hypermoderní čtvrti Shiodome, tamní City Center vlastněné investičním fondem GIC, zřejmě změní majitele. Pokud by k transakci došlo, odhadovaná cena 300 miliard jenů (asi 45,7 miliardy korun) by atakovala nejvyšší pozice v historii realitních rekordů v Japonsku, uvedla agentura Bloomberg.

Singapurský investiční fond GIC zvažuje prodej špičkového tokijského mrakodrapu Shiodome City Center. Podle zdrojů agentury Bloomberg již oslovil potenciální kupce ohledně nemovitosti. Cena za prodej třiačtyřicetipatrového centra v jedné z centrálních tokijských obchodních čtvrtí může dosáhnout nejméně 300 miliard jenů, uvedl Bloomberg s odkazem na své zdroje. Transakce takové velikosti by z ní udělala jednu z nejdražších transakcí s kancelářskými budovami, jaké se kdy v Japonsku uskutečnily, dodala agentura.

Plány prodeje na budovu z roku 2003 přicházejí v době, kdy se v Tokiu očekává přebytek nových kancelářských prostor kvůli otevření několika nových mrakodrapů během příštích dvou let. To zřejmě zmírní chuť investorů na tak velký objekt. Investoři se přitom vyhýbají kancelářím i globálně kvůli nadprůměrně vysoké míře neobsazenosti ve velkých městech v poslední době.

Špičkové mrakodrapy se prodávají jen zřídka

GIC požádala společnosti Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp. a Jones Lang LaSalle o poradenství ohledně prodeje, podotkl Bloomberg na základě svých zdrojů. Fond se snaží získat nabídky do konce roku a případnou transakci dokončit do začátku roku 2024. Proces prodeje je stále v rané fázi a GIC by se nakonec mohl rozhodnout, že s prodejem nebude pokračovat, podotkla agentura.

Špičkové kancelářské budovy v Tokiu jen zřídka mění majitele, protože tamní developeři mají tendenci držet se nemovitostí, které staví. Japonská pobočka GIC vybudovala Shiodome City Center v roce 2003 se společností Mitsui Fudosa, jednou z největších japonských realitních společností. V budově sídlí ústředí společností ANA Holdings a Fujitsu. Strany, které se případná transakce týká, záležitost nekomentovaly.

Home office se v Japonsku neujal

Za poslední dva roky se v Tokiu uskutečnily dvě transakce podobné velikosti. Centrála Dentsu Group se podle neoficiálních informací prodala za přibližně 300 miliard jenů a ministerstvo financí se zbavilo svého podílu v Otemachi Place za 436 miliard jenů (asi 66,5 miliardy korun). Oba objekty přešly do vlastnictví japonských konsorcií.

Tokijskému kancelářskému trhu se dařilo v době covidu lépe než jiným velkým městům po celém světě, protože zvyk práce z domova se v Japonsku neujal. Přestože aktuální míra neobsazenosti office center na úrovni 6,46 procenta je pro Tokio vysoká, je výrazně pod úrovněmi, které lze pozorovat v jiných velkoměstech jako Hongkong či New York.

