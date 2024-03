Stavebnictví ne a ne vybřednout z krize. Byty už se nevyplácí stavět, tvrdí tuzemští developeři

Stavebnictví je v hluboké krizi a cestou z ní je výrazné snížení cen stavebních dodávek. Investorům se jinak nevyplatí investovat. Práci stavebníkům ale komplikuje také regulace a legislativa. Vyplývá to z analýzy stavebního a bytového trhu rezidenčního developera Central Group a poradenské společnosti KPMG. Podle analýzy nový stavební zákon, který by letos v létě měl vejít v platnost, a s ním spojená digitalizace přináší nejistotu a obavu z celkového kolapsu stavebního povolování.

Stavební produkce v téměř celém druhé pololetí roku 2023 vykazovala pokles a tento trend podle analýzy pokračoval i v letošním roce. Ceny stavebních materiálů se drží v průměru o 40 procent výše než na začátku roku 2021 a například cihly, beton a ocel začaly opět zdražovat. Počet stavebních povolení ve druhé polovině roku 2023 meziročně klesl o devět procent. Největší 15procentní propad přitom zaznamenaly bytové budovy. Výkon stavební produkce je tak podle Partnera KPMG Pavla Klimenta tažen inženýrskou, tedy například dopravní a energetickou, výstavbou.

Problémem komplikujícím stavebnictví v ČR jsou podle analýzy také přeregulovanost a úvahy o regulaci bytového trhu. Tyto kroky podle jednatele Central Group Dušana Kunovského nepovedou k oživení trhu a řada z nich je zbytečně přísná. Zkrácení povolovacích procesů a zjednodušení legislativy je i jedním z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Některé úvahy ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které zvýhodňují nájemníky oproti pronajímatelům, by ale podle Kunovského mohly vést k tomu, že vlastníci raději nebudou své byty pronajímat a nechají je volné.

Digitalizace je fiasko

Ke zrychlení stavebního řízení by měla přispět jeho digitalizace, která je součástí nového stavebního zákona. Ten by měl vyjít v platnost 1. července letošního roku. Podle Kunovského je ale nepochopitelné, že nejsou známy prováděcí předpisy, které jsou klíčové pro skutečnou digitalizaci, a také to, jak připravená státní správa.

Podle vrchní ředitelky sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování na MMR Leony Gergelové Šteigrové se konkrétní podoba prvního modulu digitalizovaného stavebního řízení představí v dubnu v Brně. Zároveň stát podle ní stihl proškolit v tomto systému 4000 úředníků, první verzi části systému tak má úřad k dispozici od 1. března. Svojí jednoduchostí by podle ní měla připomínat internetové bankovnictví.

Podle Kunovského jsou neefektivní i státní programy pro bytovou výstavbu, což letos v lednu potvrdil Národní kontrolní úřad. Podle něho stát vynakládá na podporu bydlení miliardy korun, vliv na trh s bydlením to má ale podle úřadu jen okrajový. Investory od výstavby odrazuje také nevyvážená finanční spoluúčast investorů na výstavbě a také fakt, že Praze chybí celoměstská koncepce výstavby a financování výstavby škol.

Podle průzkumu Ipsos mezi 1000 respondenty a představeného na středeční stavební konferenci 45 procent dotázaných vnímá největší překážku pro stavební rozvoj zdlouhavé a komplikované povolování staveb. Podle 30 procent z nich chybí celková koncepce státu, jak výstavbu podpořit.

