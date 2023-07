Starosta Portlík: Praha 9 staví nejvíc bytů ze všech městských částí

Většina bytové výstavby se soustředí do okolí Kolbenovy a Poděbradské ulice, kde byly dříve velké tovární areály. V čem spočívá tajemství faktu, že na Praze 9 lze masivně stavět byty, zatímco z jiných městských částí jsou neustále slyšet stížnosti developerů na překážky, které jsou jim kladeny?

„Myslím si, že politika nemá klást trhu překážky,“ říká Tomáš Portlík, který působí ve vedení jedné z největších městských částí už od roku 2010. „Máme respektovat vlastnictví, územní plán,“ tvrdí a doplňuje, že obce nemají přespříliš zasahovat do podoby jednotlivých projektů. Což neznamená, že by radnice nemoha do děje zasahovat. Je však podle něj důležité, aby na druhé straně vytvářela podmínky k rozvoji. „O to se od začátku pokoušíme. Byznys už si ty podmínky musí vyladit sám.“

Podle Portlíka je však důležitá nejen role samosprávy, ale i státní správy. Praha 9 má prý štěstí na pokrokové úředníky. Úředník by měl navigovat „klienta“, tedy vlastníka konkrétního pozemku tak, aby vše udělal dobře. Zajímavé podle něj je, že i investoři v nějakém společném zájmu začali spolupracovat třeba na infrastruktuře, na výstavbě škol nebo parků. „Za ta léta už se to všichni naučili. Už to nestojí na bloku, vy musíte nebo nesmíte.“

Portlík však na druhé straně přiznámá, že radnice už nyní musí trošku zpřísňovat, protože rozvoje je v této části města už skutečně hodně. „Za posledních deset let udělala Praha 9 třicet procent výstavby celé Prahy. A zkuste si představit, jak vysoká by byla cena bytu, kdyby tato výstavba chyběla.“

Přes dvacet let zůstává Tomáš Portlík věrný ODS, od roku 2018 je i členem zastupitelstva Prahy. Mezitím si ODS prošla v Praze divokým vývojem od absolutní dominance až po ztrátu reputace kvůli případům různých kmotrů a odchodu spousty bývalých členů k nově vznikajícím politickým uskupením. „Vstupoval jsem do ODS, protože jsem měl půlku rodiny v emigraci. Když se vrátili, tak sem se chtěl vymezit vůči minulému režimu, aby bylo jasné, kde kdo stojí," vzpomíná