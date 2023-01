Mónica Sofia Duarte: Moje mise jsou Kapverdy. A taky chci přinášet radost

„Vše co dělám, je s myšlenkou na Kapverdy. Chci jim pomoci rozvíjet se,“ říká úspěšná modelka a hlavně podnikatelka Mónica Sofia Duarte. V pořadu Newstreamu Značka: Osobně vzpomíná, že se nenarodila do privilegované rodiny a úspěch nemá zadarmo. Mónica Sofia vyrůstala v chatrči na jenom z Kapverdských ostrovů v srdci Atlantiku jako sirotek, do školy chodila jako mnoho dalších afrických dětí pěšky i několik hodin. Přes to všechno je z ní dnes úspěšná realitní byznysmenka. A Česko na její cestě sehrálo velmi významnou roli.

Mónica Sofia by se dala označit za renesanční osobu, v níž se snoubí exaktní znalosti s uměleckou duší. Na univerzitě v Portugalsku studovala obor aplikované fyziky a mechaniky. Tehdy se také poprvé přes program Erasmus dostala i do Česka. Vzdělání si doplnila ještě o ekonomický obor finance a založila vlastní módní značku s kolekcí šperků a bot.

Barevné a sladké. Tak Mónica vnímá i své období umělecké a módní tvorby. Sama se ráda obléká do pestrých barev, které se staly jejím poznávacím znamením.

„V Africe máme rádi věci, které hrají barvami. Exotika, energie a pozitivita. To je moje módní značka, která je, doufám, mým odrazem,“ říká a dodává: „Chci, aby se lidé v mých modelech cítili krásní.“

Jsem „jen“ Mónica Sofia

Módní značka Mónica Sofia je tak i osobní značkou umělkyně. „V Africe je kultura jména velmi silná. Lidé jsou posuzováni a zařazováni ve společnosti podle toho, jaké mají příjmení. Kdo jsou jejich rodiče. Já jsem sirotek, vyrůstala jsem bez rodičů. Jméno Duarte je na Kapverdách neznámé. Nepocházím z vlivné rodiny. A až v Česku jsem se naučila, že to nemusí být nepřekonatelná překážka. Cítila se tady být více přijímaná. A došla k tomu, že chci, aby tomu tak bylo i na Kapverdách.”

Poté, co se Mónice začalo v podnikání dařit, rozjela několik charitativních projektů na pomoc kapverdským ženám a dětem. „Na Kapverdách máme například český autobus, který vozí děti do školy, aby nemusely pěšky jako kdysi já. A taky sanitku. Zároveň jsme se tam v současnosti pustili do rekonstrukce asi stovky bytů určených pro ženy, které nemají kde bydlet.

Vedle charitativních projektů Mónica rozjela také aktivity na zintenzivnění spolupráce mezi Českem a Kapverdami v oblasti obchodu i turismu. V roce 2020 založila Česko-kapverdskou obchodní komoru.

„Začali jsme v bodě nula. A za 12 měsíců se nám podařilo přitáhnout na Kapverdy 20 tisíc českých turistů,“ říká. Nyní se to samé snaží zopakovat v případě Maďarska a Slovenska a věří, že brzy by Kapverdy mohlo ročně navštívit až 90 tisíc turistů z těchto zemí.

Realitní byznysmenka

Záběr exotické podnikatelky je ale ještě mnohem širší. Mónica stála také u zrodu projektu Cape Verde Real Estate, ze kterého se později vyklubala největší realitní kancelář specializující se na nemovitosti na Kapverdských ostrovech. V současné době má v nabídce více než 1500 nemovitostí.

O tom, co Mónicu v životě motivuje, jak se jí daří kloubit rozličné aktivity, ale třeba i to, co řekla na drink, který pro ni na míru připravili jako výraz její osobní značky v Monkey Bar Prague/Falkeinstner Hotel Prague, sledujte v nové epizodě pořadu Značka:Osobně v úvodu tohoto článku.