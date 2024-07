OBRAZEM: Pražskému paláci Savarin se vrátil dávný lesk. Provoz zahájí na podzim

Pětiletá rekonstrukce barokního paláce Savarin je u konce. Vydejte se s námi na procházku do historie tohoto výjimečného objektu.

Slavnostnímu otevření barokního paláce Savarin v Praze nestojí nic v cestě. Má se tak uskutečnit na přelomu léta a podzimu. V průběhu rekonstrukce, která započala v roce 2019, stavebníci odhalili řadu zapomenutých detailů, které se skrývaly pod nánosem průběžných úprav v minulém století. „Palác tak vlastně i v budoucnu ponese otisk z každé doby,“ hodnotí rekonstrukci projektový manažer Alan Vavroch ze společnosti Ruby Project Management, který rekonstrukci na památkově chráněném objektu projektově zaštiťuje.

Jakými detaily se interiér a fasáda paláce pyšní, se můžete podívat do následující galerie.

Poslední etapa zahrnovala restaurování části stavby z ulice Na Příkopě, která zahrnuje sály Piano Nobile, schodišťovou halu s nádhernou freskou na klenbách a sochařskou výzdobou interiéru i fasády. Jednalo se o náročný proces, který vyžadoval velkou dávku odborných znalostí a zkušeností restaurátorů, protože se jedná o chráněnou památku, jejíž historie sahá až do roku 1773. V původním stavu se v interiéru paláce zachovalo zejména hlavní slavnostní schodiště. Rokokové nástropní štukatury, plastická stafáž puttů i dekorativních váz na pilířích železného zábradlí jsou dílem sochaře Ignáce Platzera.

„My jsme s rekonstrukcí začali v září 2021, a to bouracími pracemi a vyklízením objektu. Poté jsme se zaměřili na odkrývání původních podlahových vrstev ve všech podlažích, přičemž v prvním podlaží následoval v předem vytipovaných místnostech archeologický průzkum podloží,“ vzpomíná vedoucí projektu Marek Janeba.

Na rekonstrukci se podílela řada řemesel, protože obsahovala kamenické a pasířské práce, opravu fasády a dřevěných podlah, výměnu dveří a oken a štukatérské a malířské práce.

Historické poznání

Od začátku byla rekonstrukce hlavně výpravou do minulosti. Pod novodobými vrstvami podlah ve druhém podlaží dělníci například odkryli

zapomenutou intarzovanou podlahu z 20. let 20. století, která nebyla zdokumentovaná. To byl pozitivní a cenný nález, naopak velmi

nemilé bylo pro stavitele zjištění, v jak katastrofálním stavu se nachází krov nad freskou na hlavním schodištěm, kam mnoho let zatékalo.

V současnosti jsou téměř všechny práce na rekonstrukci paláce vyřešené a skupina Crestyl, která je investorem, v dalších etapách plánuje, že parcela v historickém centru Prahy se zaplní kancelářemi, obchody i veřejným prostorem. „Rekonstrukce paláce je první vlaštovkou celého projektu Savarin,“ řekl webu Newstream již dříve Simon Johnson, ředitel společnosti Crestyl.

