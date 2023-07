Skupina Accolade dostavěla průmyslový areál v Nizozemsku, stál více než miliardu

Česká investiční skupina Accolade zaměřující se na výstavbu průmyslových a logistických parků dokončila areál v Nizozemsku o rozloze 43 tisíc metrů čtverečních. Projekt bez vnitřních úprav stál více jak 1,3 miliardy korun. Jedná se o první projekt společnosti na území Nizozemska, celkově je jejím pátým v zahraničí. Nájemci budou lékařská firma CooperSurgical a logistická společnost GXO.

Areál byl postaven ve městě Roermond, které stojí nedaleko statisícového města Venlo. To je považováno za vstupní bránu do mezinárodních přístavů Rotterdam a Antverpy a zároveň se nachází na významném západoevropském dálničním uzlu. Průmyslový park se nachází blízko německých hranic poblíž industriálních a obchodních center v Düsseldorfu a v Kolíně nad Rýnem.

„Tento region je považován za jednu z nejdůležitějších oblastí pro zásobování Nizozemska a západní Evropy, a to hlavně díky dopravní dostupnosti a samozřejmě také průmyslové tradici," řekl výkonný ředitel společnosti Accolade Milan Kratina.

V budově o 18 tisících metrech čtverečních nyní začne sídlit společnosti CooperSurgical, která se zabývá vývojem v oblasti reprodukční medicíny. Konkrétně dodává technologie asistované reprodukce a geonomických řešení, která pomáhají odborníkům v umělém oplodňování. Společnost bude halu využívat jako distribuční centrum pro regiony Evropy, Blízkého východu a asijsko-pacifického regionu. Část budovy je vyčleněna pro kanceláře a školící místnosti.

Druhý objekt o 25 tisících metrech čtverečních si pronajala logistická společnost GXO a bude sloužit jako distribuční centrum pro internetový obchod s módou. Letos GXO plánuje do haly zavést řadu automatizačních prvků, které by měly zefektivnit procesy od příjmu zboží až po expedici a zároveň i vrácení reklamací.

Naplánovaná je také instalace fotovoltaických panelů, které nájemci mohou využívat pro vlastní potřebu. Součástí komplexu budou také nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola, parkoviště pro jízdní kola a zelené plochy.

Accolade Holding, a.s. působí v šesti zemích Evropy, ve kterých investuje do infrastruktury pro podnikání světových značek především z oblastí e-commerce, zpracovatelského průmyslu a logistiky. V Česku, Polsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku a na Slovensku vlastní síť více než 50 industriálních parků o celkové hodnotě 2,65 miliardy eur (63 miliard korun). Skupina v současnosti dokončila komerční nemovitosti o rozloze více než 2,8 milionu metrů čtverečních, které pronajímá téměř 300 nájemcům z celého světa. Momentálně připravuje dalších více než 7,7 milionu metrů čtverečních. Accolade investuje také do revitalizace brownfieldů. Jejich podíl v portfoliu aktuálně tvoří přibližně jednu třetinu.