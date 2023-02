Šance pro zanedbanou Palmovku. Kosmická agentura EU potvrdila zájem o sídlo v nedostavěném office centru

Zástupci vlády a Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) podepsali memorandum o porozumění o poskytnutí budovy Nová Palmovka v Praze, do které se má EUSPA v roce 2025 přestěhovat. Dokument podepsali ministr financí Zbyněk Stanjura, ministr dopravy Martin Kupka (oba ODS) a výkonný ředitel EUSPA Rodrigo da Costa. Pro devět let nedostavěnou budovu a Palmovku je to další šance na rozvoj zanedbaného území v širším centru Prahy.

„Celkový budoucí přínos pro HDP České republiky do roku 2027 je odhadován na devět miliard korun s každoročním přínosem 600 milionů korun," uvedl Stanjura. „Aplikace systémů družicové navigace, telekomunikace a pozorování Země využívají stamiliony Evropanů každý den. Kromě využití v dopravě je tu i zemědělství, energetika či nakládání s přírodními zdroji," řekl Kupka k důležitosti agentury sídlící v Praze.

V roce 2025 agentura opustí své současné sídlo v pražských Holešovicích, které je po loňském rozšíření agentury už kapacitně nedostatečné.

Projekt za miliardu skončil u ledu

Novým sídlem se po dostavbě stane dosud nedokončený objekt Nová Palmovka, který začala před devíti lety stavět městská část Praha 8. O rok později však byly práce na centru za více než miliardu korun přerušené a dosud nebyly obnovené. V budově mělo být nové sídlo radnice Prahy 8 a obchodní centrum či kanceláře. Předloni stavbu převzal magistrát, který plánuje na Palmovce také obytnou čtvrť.

Agentura EUSPA má ředitelství v Česku deset let. Budova v Janovského ulici v Holešovicích pro 350 lidí už nestačí. V důsledku rozšíření působnosti EUSPA se postupně zvyšuje i počet pracovníků agentury, externích odborníků a konzultantů, kteří v agentuře působí, a to z původních 230 až na plánovaných 550 v roce 2027.

EUSPA se přestěhovala do Prahy z Bruselu 6. září 2012 ještě pod názvem Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA). Agentura sdružuje mimo jiné řízení provozu kosmických programů EU, včetně dosavadních satelitních a navigačních projektů, jako jsou evropský globální satelitní systém Galileo, program Copernicus pro pozorování Země, evropský systém pro pokrytí geostacionární navigací EGNOS či GOVSATCOM pro družicovou komunikaci EU ve státní správě. Stávající programy v budoucnu doplní program bezpečného družicového spojení IRIS2, který byl dojednán během českého předsednictví v Radě EU.