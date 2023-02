Lukáš Kovanda: Pokles cen plynu pod 50 eur může vylepšit investiční rating Prahy i Česka

Stejně jako Česku i jeho metropoli Praze agentura Moody’s loni v srpnu zhoršila ratingový výhled, ze „stabilního“ na „negativní“. To ovšem nesouvisí ani tak s hospodařením Prahy, jako spíše s možným negativním dopadem energetické krize EU na veřejné finance ČR. Energetická krize však nakonec v této topné sezóně nedoléhá na EU, ani na Česko zdaleka tak tíživě, jak se loni v létě i mnozí experti obávali. Vždyť referenční burzovní cena plynu v EU se dnes poprvé po sedmnácti měsících dostala pod úroveň 50 eur za megawatthodinu.

Hospodaření hlavního města Prahy si jinak u světově významných ratingových agentur stojí dobře. Například u Moody’s má nyní Praha rating Aa3. To znamená čtvrtou nejlepší „známku“ na stupnici od jedné do dvaceti. Praha má stejný rating jako celá Česká republika.

Praha má rating jako Británie či ropný Katar

Přitom i ratingové agentury loni sdílely obavu, že výrazné zhoršení fiskální pozice Česka, plynoucí z potenciálně nezvládnuté energetické krize, by zhoršily také možnosti financování Prahy. Protože se předpokládá, že pokud by se Praha ocitla v opravdu značných finančních těžkostech, tak či onak by jí z nich pomáhal stát. Tomu je ale nyní metropole na hony vzdálena. Proto její rating je velmi dobrý. Má u Moody’s stejný rating jako třeba – na úrovni států – Belgie, Británie nebo Katar.

Negativní výhled totiž neplyne ani tak ze zhoršení hospodaření města, jako spíše z energetické krize EU. Nelze vyloučit, že pokud by se i díky jejímu mírnějšímu průběhu zlepšily vyhlídky hospodaření celé České republiky, ratingový výhled Prahy (i Česka) se změní zpět na „stabilní“.

Ratingové agentury hodnotí hospodaření Prahy pozitivně. Metropole podle nich vytváří výrazné a soustavné provozní přebytky hospodaření. Zároveň vykazuje nízkou a dále klesající úroveň zadlužení. Za tento příznivý vývoj může zčásti ovšem i nedostatečná investiční aktivita metropole, která může být problémem hlavně do budoucna. Nyní ale tato nedostatečná investiční aktivita dále podporuje solidní stav finančního zázemí Prahy.

Nečekejme tedy žádné zásadní problémy. Praha je bohaté a málo zadlužené město. Daleko větší starosti je třeba si dělat o hospodaření celého Česka, nikoli Prahy samotné. I pokud by Praha výrazně přidala na investiční činnosti, což je žádoucí, do žádných zásadnějších problémů s financováním se velmi pravděpodobně nedostane. Rating se Praze může zhoršit tehdy, pokud by se zhoršil rating celé České republiky, což vzhledem ke stavu veřejných financí na celostátní úrovni určitě nelze vyloučit, zejména v dlouhodobém ohledu.

