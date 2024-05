OBRAZEM: Posílení vlivu Ruska v Gruzii? Tamní parlament schválil kontroverzní návrh zákona

Gruzínský parlament ve třetím a závěrečném čtení schválil kontroverzní návrh zákona o zahraničním vlivu, který prosazuje vládní strana Gruzínský sen, informují zahraniční agentury. V ulicích hlavního města Tbilisi proti předloze už týdny demonstrují desetitisíce lidí. Tajemník prezidentky Salome Zurabišviliové už dříve avizoval veto hlavy státu, nicméně Gruzínský sen má dostatek poslanců, aby ho přehlasoval.

Kritici předlohu označují za „ruský zákon“, sepsaný po vzoru Ruska, kde podobná legislativa umožnila Kremlu rozdrtit opozici a umlčet nezávislá média. Podle Gruzínského snu má chystaná norma vnést větší jasno do financování nevládních organizací. Předloha vyžaduje, aby se organizace, která dostává více než pětinu svého rozpočtu ze zahraničí, zaregistrovala jako „organizace nesoucí zájmy cizí moci“. Gruzínský sen podobný návrh loni po rozsáhlých protestech stáhl, před několika týdny však oznámil, že předlohu mírně upravil a znovu ji předložil parlamentu. V Tbilisi se od té doby konají velké demonstrace.

Když dnes poslanci o zákonu začali jednat, budova parlamentu připomínala pevnost s množstvím policistů a přistaveným vodním dělem v její blízkosti, popsal Reuters. Na místě byla tou dobou také asi tisícovka protestujících. Demonstrace proti návrhu zákona vrcholí co do počtu lidí obvykle k večeru, kdy se do ulic v posledních týdnech vydávaly desetitisíce Gruzínců. Reuters protesty označuje za jedny z největších v zemi od doby, kdy získala nezávislost na Sovětském svazu v roce 1991. Bezpečnostní složky proti demonstrujícím během protestů používaly mimo jiné slzný plyn, vodní děla i gumové projektily.

Rvačka v parlamentu

Během dnešního jednání o návrhu zákona se v parlamentu poprali poslanci, uvedla agentura Reuters. Gruzínská televize podle ní odvysílala záběry, na kterých jsou vidět potyčky mezi zákonodárci vládnoucí strany a opozičními poslanci, kteří se strkali a rozzlobeně gestikulovali. Kanál Nexta na sociální síti X zveřejnil záběry, které podle něj vřavu zachycují. Potyčka se odehrála v parlamentu při projednávání normy už v polovině dubna a také loni během diskuze nad původní předlohou.

Návrh zákona kritizují Evropská unie i Spojené státy. EU v prosinci udělila Gruzii status kandidáta na členství. Zároveň varovala, že Tbilisi musí reformovat svůj soudní a volební systém, zmírnit polarizaci politického života, posílit svobodu tisku a omezit moc oligarchů, než budou moci začít přístupová jednání. Návrh zákona o zahraničním vlivu ale podle EU není v souladu se základními normami a hodnotami evropské sedmadvacítky.

Gruzínský sen, který v pětimilionové kavkazské zemi vládne od roku 2012, obviňují kritici z autoritářských sklonů a přílišné blízkosti k Rusku.

