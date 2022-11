Opulentní domov zesnulé Ivany Trumpové je na prodej. I s leopardí výzdobou, zlatem a mramorem

Čtyři měsíce po nečekaném a tragickém úmrtí první manželky amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivany, české rodačky, je na prodej její luxusní domov na newyorském Manhattanu. A není to ledasjaký apartment - součástí domu jsou tapety a křesla s potahy s leopardími motivy, mramorové schodiště, křišťálové lustry a samozřejmě vlastní výtah ve tvaru ptačí klece. Tomu ovšem odpovídá i cena – 26,5 milionu dolarů (asi 584 milionů korun), napsal deník The Wall Street Journal.

Vstoupit do manhattanského domu Ivany Trumpové s vápencovou fasádou a zlatem zdobeným vchodem je jako vrátit se v čase do 80. let, kdy zesnulá celebrita Ivana Trumpová a její bývalý manžel, pozdější prezident Donald Trump, byli ve společnosti vlivným a mocným párem. Výzdoba domova – leopardí potisk, růžový mramor, křišťálové lustry a opravdu velké množství zlata – odráží okouzlující, přehnanou estetiku, která pomohla definovat tuto éru a portfolio nemovitostí Trumpových společností, napsal The Wall Street Journal.

„Moje máma ten dům naprosto milovala,“ řekl deníku jejich syn Eric Trump s tím, že odráží její „styl a eleganci“. „Opulentnost ztělesňuje Ivanu Trumpovou,“ dodal.

Domov Ivany Trumpové o rozloze asi 810 metrů čtverečních byl nyní uveden na realitní trh za 26,5 milionu dolarů, řekl Eric Trump. Ivana Trumpová byla v červenci v domě nalezena mrtvá, příčinou smrti třiasedmdesátileté zlínské rodačky byla tragická nehoda v podobě pádu ze schodů. Výtěžek z prodeje si rozdělí její tři děti: Donald Jr., Eric a Ivanka Trumpovi.

Prohlédněte si domov Ivany Trumpové, který je nyní na prodej:

Trumpová koupila dům za zhruba 2,5 milionu dolarů v roce 1992, ve stejném roce, kdy byl dokončen její rozvod s Donaldem Trumpem. Domy měla také na Floridě a ve Francii, Eric Trump ale poznamenal, že newyorská nemovitost pro ni byla obzvláště důležitá. „Bylo jí tam tak dobře,” řekl. „Byl by to poslední její majetek na světě, kterého by se kdy zbavila,” podotkl.

Pětipatrový dům se nachází mezi Fifth a Madison Avenues. Ve vstupní hale jsou rudé koberce, čalouněné látkové stěny v červené a zlaté barvě, vázy z růžového mramoru, křišťálový lustr a románská socha. Do horních pater vede staromódní výtah v podobě ptačí klece a točité mramorové schodiště s červeným kobercem a nástěnnými malbami.

Tady by žil Ludvík XVI., kdyby měl peníze

Druhé patro má dva společenské prostory. V přední části je obývací pokoj s čalouněním v odstínech červené a zelené, s plisovaným zlatým stropem a sametem potaženými židlemi. Prostor zdobí zdobené figurky a další sběratelské předměty, jako jsou hodiny a stříbrné šperkovnice. Ivana Trumpová ve své knize „Raising Trump“ z roku 2017 popsala místnost slovy „jak by žil Ludvík XVI., kdyby měl peníze“.

Jídelna má stěny potažené zlatou látkou a nahoře visí křišťálový lustr. Mezi oběma místnostmi stojí bílé klavírní křídlo. Trumpová sice sama nikdy nehrála na klavír, ale na večírky často zvala jako hosty profesionální klavíristy.

Ve třetím patře je knihovna vybavená téměř výhradně leopardím vzorem a čalouněním. Na stěnách visí obraz dvou hrajících si leopardů a zarámovaná fotografie Ivany Trumpové objímající mladou Ivanku. Kde není zvířecí otisk, tam je zlato. Na pohovce leží panenka po vzoru Ivany Trumpové – tedy s blond vlasy, zdobeným stříbrným kabátkem a kožešinovou štólou.

Hlavní ložnice z celkových pěti v domě pak ztělesňuje rozmarnou estetiku, kterou Ivana Trumpová vyznávala. Základními barvami jsou tlumená růžová, zelená a zlatá. Postel s nebesy je umístěna před zlatem zdobeným krbem. Na stěnách jsou nástěnné malby v čínském stylu. Vlastní koupelna je růžová a mramorová od podlah přes dvojitá umyvadla, vanu až po skříňky a stěny. V zadní části domu je zahrada orientovaná na jih a terasa u hlavní ložnice.

Jedno ale nápadně chybí: kuchyň v plném vybavení a velikosti. K dispozici jsou jen dvě malé kuchyňky. Jak totiž Ivana Trumpová sama přiznávala, v pokročilejších letech „příliš nevařila“, podotkl WSJ.