Donald Trump platí miliony dolarů, aby získal peníze od dárců

Bývalý americký prezident pokračuje v kontinuální kampani za své myšlenky a svou vlastní osobu. A to není laciné, proto Donald Trump zároveň neustále vybírá peníze od svých příznivců. Ve třetím čtvrtletí vybral 24 milionů dolarů. Jenomže aby se mu to povedlo, musel sám zaplatit 22 milionů dolarů, upozorňuje agentura Bloomberg.

Donald Trump má celou řadu obdivovatelů, kteří by jej za dva roky nejraději viděli jako hlavního kandidáta republikánské strany na post amerického prezidenta. Největším fanouškem exprezidenta pak je ovšem Donald Trump sám.

A nevychází to jen z jeho samolibých mediálních výstupů, ale také z toků peněz jeho kampaně. Tu Trump jede v podstatě neustále, aby pomohl některým ze svých podporovatelů do vysokého postu, nebo aby prosazoval vlastní značku Donald Trump, podotkl Bloomberg.

Náklady na jeden získaný dolar jsou 91 centů

Agentura Bloomberg nyní přišla s informací, jak se Trumpovi daří zisk peněz. „Za třetí čtvrtletí vybral Trumpův tým 24 milionů dolarů, což představuje nárůst o 41 procent oproti předchozímu kvartálu,“ uvedla agentura na základě dat Federální volební komise. Jedním dechem ale dodala, že vedení kampaně vydala 22 milionů dolarů. „Aby Trump získal 1 dolar, musí tak vydat 91 centů,“ propočítal Bloomberg.

Důvodem vysokých nákladů jsou nejrůznější Trumpovy problémy. Tím hlavním jsou zejména pokračující vyšetřování okolností a Trumpovy úlohy během útoku na Kapitol ze 6. ledna roku 2021.

Druhým důvodem pak je vyšetřování údajné krádeže tajných dokumentů, které se měl americký exprezident dopustit tím, že některé dokumenty po odchodu z úřadu přesunul na své floridské sídlo.

Převažují malí dárci

Podle Bloombergu jsou mezi Trumpovými podporovateli zejména drobní dárci, jejichž příspěvky nepřekročí 200 dolarů. Ti do celkových příjmů přispěli částkou 9,8 milionu dolarů.

Trump na ně přitom cílí svéráznými metodami direct marketingu. Například SMS či de facto spamovou kampaní. Ty přitom vždy reagují na konkrétní události, které se v americké politice, nebo v Trumpově životě odehrají.

Když například začala razie v jeho sídle, milionům Američanů v emailových schránkách přistála zpráva s předmětem „Radikální Demokraté jedou kampaň za mé uvěznění.“ A mail je samozřejmě okamžitě žádal o příspěvek na protikampaň.

Výdaje na tyto kampaně jsou však mimořádně nákladné. Za SMS marketing Trump ve třetím kvartálu utratil 7,3 milionu dolarů, stejná částka šla také na online marketing. A 2,8 milionu dolarů Trump vydal za pronájem seznamů podporovatelů u různých neziskových organizací.