Nájmy v Londýně razantně zdražují. O jeden byt bojuje padesát zájemců

Vyšší sazby hypoték a omezený počet volných bytů na trhu tlačí cenu pronájmů v nejlepších londýnských čtvrtích úroveň před pandemií, píše agentura Bloomberg. Problémy jsou také s nájmy.

Reklama

O každý volný byt spolu soupeří až 50 zájemců, což je o 200 procent více než je běžné, uvádí Sarah Tonkinsonová, výkonná ředitelka realitní kanceláře Foxtons Group v Londýně. Realitní šílenství má ale také dopad na rostoucí životní náklady. Nárůst cen domů nutí lidi déle bydlet v pronájmu, protože musí šetřit na kauci na dům.

„Mladší zájemci o domy se potýkají s rostoucími úrokovými sazbami a nedostupností bydlení, které si mohou dovolit. A to vede k tomu, že se raději uchylují k podnájmu,“ říká Alec Harragin z realitní kanceláře Savills v Londýně.

V Londýně je ale také nedostatek pokojů k pronajímání. Více než 21 tisíc zájemců soupeří jen o pět tisíc volných míst v centru Londýna, uvádějí data společnosti SpareRoom, která se specializuje na spolubydlení.

Ceny napříč Londýnem rostou

Pronájem vzrostl meziročně o 25,8 procent, uvádí společnost LonRes, která se zabývá oceňováním nemovitostí v centru Londýna. Nájemné v těchto čtvrtích je nyní téměř o 15 procent vyšší než mezi lety 2017 až 2019. Napříč Londýnem vzrostly meziročně náklady na pronájem nemovitostí o 23 procent, uvádí Foxtons. Včetně lokací jako Notting Hill, Shoreditch, Clampham a Stratford.

Britové bojují se suchem. Pro část Londýna bude platit zákaz zalévání zahrad Politika Vodárenská společnost Thames Water, která zásobuje 15 milionů odběratelů v Londýně a okolí, kvůli přetrvávajícímu suchu zakáže od 24. srpna svým zákazníkům odebírat vodu z hadic. V praxi si tak nebudou moci hadicemi zalévat zahradu, mýt auto ani napouštět bazén. ČTK Přečíst článek

Reklama

„Ti, kteří měli štěstí, si během pandemie zajistili nemovitosti za výhodnější cenu a pojistili se, že cena zůstane stejná déle než standartních 12 měsíců,“ uvádí Aneisha Beveridgová ze sítě realitních kanceláří Hamptons International. Někteří nájemníci této příležitosti využívali déle než tři roky, čímž tyto pronájmy udrželi mimo realitní trh.

Legislativní změny, například odebrání práva dát nájemníkům dvouměsíční výpovědní lhůtu při smlouvě na dobu určitou, velmi významně oslabily pozici pronajímatele. To nutí některé z pronajímatelů opustit realitní trh. Dochází tak ke zmenšení objemů nabídky volných bytů. Situace zároveň vedla k posílení zprostředkovatele ubytování jako Airbnb, což jim umožňuje účtovat vyšší sazby za kratší dobu.

Přesto se zdá, že zpomalující britská ekonomika, vysoké ceny energií a prudce rostoucí inflace, budou mít za následek zmenšení zisků z pronájmu v příštím roce.

„Inflace a rostoucí životní náklady se nepochybně začnou projevovat ke konci roku, i v tom následujícím. To společně s výrazným růstem nájmů od začátku pandemie zmenšuje prostor pro další budoucí růst,“ uzavírá Harragin.

Brexit připravil Británii o levné pracovníky z EU. Nejvíc tím trpí tamní bary a restaurace Money Počet občanů Evropské unie, kteří se stěhují do Británie, po brexitu prudce klesl. Odchod Británie z EU totiž omezil přístup do země především málo placené pracovní síle, uvádí výzkum, na který se odvolává britský list The Guardian. Dramatický pokles migrace ze států Evropské unie tvrdě zasáhl především britské pohostinství. ČTK Přečíst článek