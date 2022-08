Britové bojují se suchem. Pro část Londýna bude platit zákaz zalévání zahrad

Vodárenská společnost Thames Water, která zásobuje 15 milionů odběratelů v Londýně a okolí, kvůli přetrvávajícímu suchu zakáže od 24. srpna svým zákazníkům odebírat vodu z hadic. V praxi si tak nebudou moci hadicemi zalévat zahradu, mýt auto ani napouštět bazén.

„Vzhledem k předpovědi nízkých srážek v nadcházejících měsících musíme nyní učinit další krok v plánu boje se suchem,“ uvedla vodárenská společnost.

Doplnila, že nynější kroky pomohou životnímu prostředí a ochraně zásob vody na příští léto.

Britská vláda minulý pátek vyhlásila v některých regionech jižní, centrální a východní Anglie stav sucha. Anglie zažila nejsušší červenec za téměř 90 let, přičemž teploty v některých oblastech poprvé v dějinách překročily 40 stupňů Celsia.

Podobné zákazy jako Thames Water už zavedla řada britských vodárenských společností v jiných regionech, uvedla agentura Reuters. Ministr životního prostředí George Eustice totiž vodárenské společnosti vyzval, aby přijaly preventivní opatření k ochraně dodávek vody.