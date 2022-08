Brexit připravil Británii o levné pracovníky z EU. Nejvíc tím trpí tamní bary a restaurace

Počet občanů Evropské unie, kteří se stěhují do Británie, po brexitu prudce klesl. Odchod Británie z EU totiž omezil přístup do země především málo placené pracovní síle, uvádí výzkum, na který se odvolává britský list The Guardian. Dramatický pokles migrace ze států Evropské unie tvrdě zasáhl především britské pohostinství.

I když brexit podle výzkumu organizace Migration Observatory (MO) při Oxfordské univerzitě a skupiny nezávislých odborníků ReWage zhoršil chronický nedostatek pracovních sil v Británii, nebyl jeho jedinou příčinou.

Vízum z EU je jen zlomek

Podle odhadu statistického úřadu ONS loni obdrželo vízum za účelem práce, sloučení rodiny či studia pouze 43 tisíc občanů EU. To je jen zlomek z 230 tisíc až 430 tisíc lidí, kteří do Británie přicházeli ročně do března 2020. Z těch, kteří se loni přistěhovali do Británie, v porovnání se všemi vízy včetně turistických a obchodních, tvořili občané EU jen pět procent počtu vydaných víz.

K vysokému počtu volných pracovních míst v Británii přispívá podle výzkumu i pandemie, předčasný odchod do důchodu osob starších 50 let, vysoká úroveň zaměstnanosti v celé Evropě a nedostatek pracovních sil v mezinárodním měřítku.

„I když existují určité důkazy, že konec volného pohybu lidí přispěl k nedostatku pracovních sil v některých oblastech trhu práce, není to zdaleka jediný faktor. Potíže s náborem nejsou ojedinělé jen v Británii, i několik dalších zemí se po skončení pandemie potýkalo s vysokou mírou volných pracovních míst,“ uvádí spoluautor zprávy ReWage Chris Forde.

Brexit nejvíce zasáhl pohostinství

Ukončení volného pohybu občanů EU do Británie nejvíce zasáhlo pohostinství a odvětví, která vyžadují nižší kvalifikaci. Britské pohostinství přišlo za dva roky do června 2021 celkem o 98 tisíc evropských pracovníků. Ve službách, včetně úklidu a údržby, ubylo 64 tisíc pracovníků z EU.

Statistiky britského ministerstva vnitra ukazují, že v souvislosti s uvolněním pandemických omezení se prudce zvýšila migrace. Za rok do letošního března bylo vydáno 277 069 pracovních víz, což představuje nárůst o 129 procent proti srovnatelnému období do loňského března.

Další analýza zaměstnanců podle státní příslušnosti, která sledovala období mezi červencem 2014 a červnem 2021, pak ukázala, že zemědělství bylo rovněž silně zasaženo. Sektor přišel o 28 procent pracovníků z EU a až poté následovalo pohostinství s 25 procenty. Největší pokles zaměstnanosti pracovníků z EU registruje Londýn.

Británie se kvůli odchodu z Evropské unie stává podle studie institutu Resolution Foundation a docentky Londýnské ekonomické školy (LSE) uzavřenější ekonomikou. To podle nich bude mít dlouhodobé nepříznivé dopady nejenom na produktivitu, ale i na mzdy.

