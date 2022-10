Latuske z fondů ZDR: Realitní fondy budou nadále dobrou volbou pro zhodnocení peněz

Inflace je sice obří, a ceny všeho rostou. Ale investice do nemovitostí se nadále vyplatí, říká Roman Latuske, partner v realitních fondech ZDR, které se soustředí na retailové parky a investovaly do nich již přes deset miliard korun. Když vložíte peníze do nemovitostního fondu, můžete díky inflačním doložkám stále počítat se solidním zhodnocením, říká Latuske.

Jaké zhodnocení investic aktuálně investorům dokážete nabídnout?

Naše strategie je dlouhodobě orientovaná. Věnujeme se segmentu regionálních retail parků s vysokým podílem prodejen potravin. Tento typ komerčních nemovitostí se prokázal jako nejvíce rezistentní proti negativním hospodářským cyklům. Důkazem jsou každoročně stabilní výsledky, které vykazujeme u obou našich fondů od jejich založení.

Náš fond pro kvalifikované investory generuje svým investorům stabilní výnos na úrovni osm procent ročně, náš retailový fond pro širokou veřejnost vynáší nad šest procent ročně. Vlivem vysoké inflace očekáváme za celý rok 2022 zhodnocení na úrovni devět procent u fondu kvalifikovaných investorů a sedm procent u fondu Public.

Jak se situace ohledně zhodnocení vyvinula během letošního roku, kdy inflace dosáhla meziročně téměř osmnácti procent?

Každá naše nájemní smlouva obsahuje inflační doložku, což znamená že hodnota příjmů generovaného z portfolia bude udržena. Z tohoto důvodu si naše objekty nadále udrží svoji hodnotu, respektive ji zvýší z důvodu vyšších příjmů z nájmu. Ve výsledku to bude znamenat i pro naše investory v letošním roce nadprůměrné zhodnocení.

Jaké portfolio nájemců vašich prostor můžete investorům nabídnout?

Našimi nájemci jsou bonitní nadnárodní, ale i české maloobchodní sítě, převážně potravinářské a diskontní řetězce. Jedná se o nejstabilnější segment maloobchodu. Rozhodující je sortiment nabízeného zboží v těchto obchodech. Potraviny a diskontní segment, to znamená cenově dostupné zboží pravidelné spotřeby, jsou a budou nakupujícími vyhledávány za každé ekonomické situace.

Potravinám a diskontům se daří vždy

Nedávná analýza ukázala, že potravinářským a diskontním řetězcům se v období covidové krize velice dařilo a dá se předpokládat, že se tento trend udrží i v časech, kdy lidé budou omezovat své výdaje například za nákupy značkového zboží. Aktuálně máme uzavřených přes 300 dlouhodobých nájemních smluv s bonitními nájemci, i z tohoto pohledu jsme tedy vysoce diverzifikovaní.

Dalším ukazatelem pro investory je u každého nemovitostního fondu kromě výnosu také hodnota WAULT, to je vážená průměrná zůstatková délka všech nájemních smluv daného portfolia. Náš WAULT patří s 6,7 lety k nejdelším na českém trhu a tvoří základ dlouhodobě stabilního výnosu i v dalších letech.

Je tu riziko, že s bobtnající energetickou krizí někteří vaši nájemci situaci neustojí a zkrachují?

Energetická krize je samozřejmě v kombinaci s pokračující válkou, vysokou inflací, úrokovými sazbami a zpomalováním ekonomiky dalším významným problémem, zejména pak pro evropské státy. Naši nájemci však působí v sektoru zboží základní spotřeby a dokáží rostoucí náklady vhodně promítnout do koncových cen.

Investování je riziko

Jaké garance návratnosti investice mají vaši investoři?

Investování v sobě z podstaty obsahuje riziko. Jeho míra je odvozená od relace s očekávaným výnosem a likviditou, které společně tvoří známý investiční trojúhelník. Investice do našich fondů není garantovaná ani nijak pojištěna, jako například u bankovních vkladových produktů.

V našem případě je riziko, a tím pádem míra pravděpodobnosti návratu investice, minimalizováno podstatou investiční strategie, nemovitým majetkem fondu, specifickou skladbou nájemců a kvalitou nemovitostí v portfoliu, do nichž investorský kapitál alokujeme.

Jaký pro vás byl rok 2022, jaké nové akvizice váš fond udělal?

V letošním roce jsme do našich fondů doposud pořídili devět nových nemovitostí a stále rosteme dvouciferným tempem. Ke konci roku 2022 očekáváme hodnotu portfolia na úrovni 14 miliard korun.

Optimistický výhled

Co se podle vás bude dít v oblasti investic do realitních fondů v příštím roce, jaký vývoj očekáváte?

My stále vidíme příležitosti pro zajímavý další růst, tak v něm budeme jistě pokračovat a naše portfolio nemovitostí ještě více diverzifikovat. Prozatím se budeme pohybovat v zemích, kde již máme vkročeno, rozumíme místním specifikám, máme dlouhodobé vztahy s klíčovými partnery a máme fungující správu námi nakoupených assetů. To je klíčový aspekt úspěchu našich fondů. Nejde jen o to dobře nakoupit, ale následně i kvalitně a efektivně o nemovitost a nájemce pečovat.

Z hlediska počtu transakcí na trhu všeobecně ale čekáme stagnaci. U komerčních nemovitostí, především u prémiového segmentu logistiky a kanceláří, kde dochází ke stále se zmenšujícímu rozdílu mezi akvizičním yieldem a úrokovou sazbou možného bankovního financování.

Jsou realitní fondy pořád bezpečným přístavem pro investice do nemovitostí?

Určitě ano. Obecně platí, že realitní fondy jsou konzervativním a dlouhodobým nástrojem zhodnocování peněz a spolehlivým uchovatelem hodnoty. A na tom se myslím nic měnit nebude. Realitních fondů je na trhu celá řada a obzvlášť v dnešní době je při výběru potřeba dbát na kvalitativní kritéria jako je délka nájemních smluv, skladba nájemců, typ nemovitostí v portfoliu nebo struktura financování.