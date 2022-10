Poslechněte si, jak bude vypadat trh s bydlením v roce 2023

Poslechněte si speciální epizodu podcastu Realitní Club, ve které vám moderátoři Petra Jansová a Dalibor Martínek představí nejnovější počin Newstreamu - tištěný magazín Realitní Club. Časopis bude vycházet dvakrát ročně. Jeho první číslo má titulek Změna hry. Trh s bydlením se totiž přetáčí, dekáda růstu se mění v novou výzvu.

Když jsme přemýšleli nad titulkem prvního čísla, padaly různé návrhy. Nakonec vyhrálo spojení Změna hry. Nemovitostní trh u nás se totiž před očima proměňuje k nepoznání, a potvrzují to všichni, kdo na něm dokázali vydělat desítky miliard korun. Nejprve pandemie, pak nedostatek materiálu, pak růst úrokových sazeb, válka na Ukrajině a energetická krize představovaly takové hejno černých labutí, které realitní trh roztočilo do nevídaných obrátek.

V magazínu se na změně trendů na trhu shodli všichni významní hráči z developmentu, s nimiž přinášíme rozhovory. Řada nových nejistot ve světě vede i k tomu, že Češi horečně nakupují nemovitosti v zahraničí.

Jak bude vypadat v roce 2023 si tak troufnou odhadovat jen ti nejzkušenější, nebo naopak mladé pušky, které nad realitami přemýšlejí úplně jinak. S těmi všemi se setkáte v Realitním Clubu. Tak neváhejte a vstupte. Všichni, kdo se nebojí otevřít oči, jsou tu vítáni.

Magazín Realitní Club

Všichni někde bydlíme. Všichni jsme někdy řešili, jestli máme přestat platit nájem, jít do hypotéky a pořídit si vlastní byt. Všichni neustále něco rekonstruujeme, vylepšujeme, děláme hezčím. Mnozí z nás do realit investovali. Mnozí to stále ještě zvažují. I proto jsme spustili Realitní Club. A nyní vychází první číslo Magazínu Realitní Club.

Na jeho stránkách poznáte, že o nemovitostech a trhu s nimi lze přemýšlet jinak, než jste byli doposud zvyklí. A nejen, že tak přemýšlet lze, ono to dokonce je nevyhnutelné. Ať už za pomoci rozhovorů s osobnostmi jako Dušan Kunovský, Eva Jiřičná, Ondřej Boháč nebo Thomas Haetherwick, přehledu Top staveb z celé země, zamyšlení nad zahraničními nemovitostmi, které Čechy čím dál více lákají na atraktivní cenu, nebo naopak nad bydlením v regionech.

Magazín Realitní Club bude vycházet dvakrát ročně, zakoupit jej lze v trafikách a předplatit zde.

