UniCredit: Investice do rezidenčních nemovitostí jsou ještě nevýhodnější

Výhodnost investic do rezidenčních nemovitostí se v říjnu opět snížila. Vyplývá to z dat, která poskytla UniCredit Bank. Její ukazatel, který představuje čistou roční výnosnost nájemného, od které se odečte průměr úrokových sazeb hypoték a vládních dluhopisů, klesl meziměsíčně o 23 bodů na minus 3,94 procenta.

„UniCredit Indikátor napětí na trhu nemovitostí v říjnu klesl o 23 bodů hlouběji do záporu na rekordní hodnotu minus 3,94 procenta, a investice do rezidenčních nemovitostí se tak staly ještě více nevýhodné,“ uvedl analytik UniCredit Bank Jiří Pour.

Výnostnost nájemného vzrostla

Hrubá roční výnosnost nájemného v krajských městech ČR podle ukazatele Výnosy vládních dluhopisů v říjnu pokračovaly v růstu pod vlivem vysoké inflace, směřování zahraničních centrálních bank a zadlužování vlád.meziměsíčně vzrostla o 13 bodů na 3,91 procenta vlivem pokračujícího meziměsíčního poklesu cen nemovitostí a růstu nájmů.

„Nůžky mezi 'hypotékáři' a 'střadateli' se v říjnu opět razantně přivřely s tím, jak citelný růst výnosů vládních dluhopisů znevýhodnil byty v očích 'střadatelů', zatímco v očích 'hypotékářů' se vzhledem k nepatrnému poklesu sazeb hypoték nevýhodnost nemovitostí trochu zmírnila,“ vysvětlil Pour.

Z jednotlivých krajských měst byly podle ukazatele nejméně nevýhodné nemovitosti v Ostravě a Ústí nad Labem. Na opačném konci žebříčku je Brno následované nově Zlínem. Praha je na třetí pozici, kterou sdílí spolu s Plzní. Meziměsíčně indikátor nejvíce klesl ve Zlíně (o 54 bodů), Plzni (o 42 bodů) a v Liberci (o 41 bodů). V těchto městech nastal citelný meziměsíční pokles nájmů, ve Zlíně navíc i k růstu cen bytů, řekl Pour.

„Na realitním trhu pokračuje ochlazování, jež je podle očekávání způsobeno nevýhodností, respektive cenovou nedostupností rezidenčních nemovitostí a zvýšenou motivací vlastníků své nemovitosti prodávat,“ upozornil analytik. Pro příští rok nově očekává pokles cen nemovitostí zhruba o pět procent a ve výhledu na další roky ponechává stagnaci či pomalý růst cen nemovitostí pod dynamikou inflace, čímž bude docházet k pozvolnému vyfukování nemovitostní bubliny, dodal.

