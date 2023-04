Revoluce ve stavění ze dřeva. Architekti z Qarty přinášejí do Česka unikátní řešení

Stavění velkých domů s pomocí dřeva je v Česku pořád v plenkách. V Rakousku nebo v Německu se už staví domy přes deset pater vysoké, kde je dřevo využíváno nejen jako doplňkový materiál, ale jako základ stavební konstrukce. Česko se nyní snaží posunout se mezi stavebně vyspělé země. Vzniká tu stále více technologických řešení, která by umožnila víc využít dřevo pro stavbu výškových domů.

Průlomem možná bude řešení architektonického studia Qarta. Jiří Řezák (na snímku uprostřed) a David Wittassek, dva matadoři české užité architektury, kteří spolupracují s největšími tuzemskými developery, ztratili trpělivost. Zakladatelé a majitelé studia a architekti s více než dvacetiletou zkušeností se rozhodli posunout kvalitu české architektury o krok dál.

Ze dřeva už se staví ve všech okolních zemích hodně vysoko. Jenom ne v legislativou svázaném Česku. Tady je zatím možné postavit ze dřeva maximálně čtyři patra. Někteří stavitelé se nyní snaží změnit legislativu, aby konečně mohli v Česku postavit velký dřevěný dům. Společnost Progresus je průkopníkem této cesty. Chce dosáhnout změny legislativy, vytvořit nové normy, které by umožnily dřevu růst do výše. Než se to podaří, bude to trvat nejméně dva roky.

Symbióza dřeva a betonu

Qarta jde jinudy. Získala pro celou Českou republiku licenci od rakouské společnosti Blum, která již takzvanou hybridní metodou, kombinací betonu a dřeva, postavila po Evropě asi dvacet projektů. A další právě buduje. „Před šesti lety jsme v Bregens začali dělat pro firmu Blum. Budova je už hotová. Přivedli nás k firmě, která vyráběla hybridní stavby,“ říká Řezák. Jak popisuje, tehdy tomu nevěnovali pozornost, protože v Česku platil a stále platí výškový limit pro dřevostavby, a to čtyři podlaží. Už tenkrát však rakouská firma postavila ze dřeva osmipodlažní dům.

Blum má osvědčený systém výstavby, kdy kombinuje dřevnou konstrukci s betonem. Výhodou podle Řezáka je, že se nemusí nové technologie zkoušet a testovat, ale že se může využít zkušeností ze zahraničí. „Vloni jsme podepsali smlouvu, že jsme pro Česko jejich oficiální zástupci,“ říká Lukáš Burda, šéf obchodu Quarty. Touto metodou lze stavět jak kanceláře, tak rezidenční projekty.

Není nutné čekat na změnu legislativy

„Obrovskou výhodou tohoto systému je, že je certifikovaný,“ říká Řezák. Což znamená, že se na základě certifikátů tímto systémem již staví v zemích Evropské unie. Tím podle něj odpadá nutnost podstupovat testy českých úřadů, které zjišťují a kontrolují parametry technologie.

To už má ale systém společnosti Blum za sebou. To je také hlavní důvod, proč si Qarta myslí, že s tímto systémem výstavby rychle pronikne na český trh a porazí ve dřevostavbách konkurenci, která je teprve ve fázi testování. „Samozřejmě to ještě musí projít přes požárníky a přes statiky,“ tvrdí Řezák. Když dostanou kladná stanoviska, půjdou do výstavby.

I v Rakousku prý cesta certifikace trvala dlouhou dobu. Ale firma si ji postupně vyšlapala. A to o několik let dříve, než se to daří v Česku. S každým novým postaveným domem se toto know-how rozvíjí. Na rozdíl od hlavního směřování českých developerů, kteří chtějí stavět ze dřeva, nejde o technologii CLT, čili lepeného dřeva. V tomto případě jde skutečně o dřevěné trámy zalité v patrech betonem. Jelikož tím pádem nejde o dřevostavbu, ale o takzvanou hybridní stavbu, stavební povolení i pro vyšší stavby lze získat.

Prvním velkým projektem, který využije tuto technologii, jsou Kunratice v Liberci, kde by mělo vzniknout 800 nových bytů. Už je na něj vydáno uzemní rozhodnutí a jak říká Řezák, blíží se stavební povolení. „Chceme touto první stavbou ukázat, že takové domy lze s českou legislativou zrealizovat.“

Na projektu spolupracuje se stavební společností Syner. „Chceme tady tento systém implementovat a ukázat, že je to reálná cesta,“ tvrdí Řezák. A vysvětluje, že v Česku zatím není žádný vyšší dům na technologii dřeva povolen. „Uvažujeme, že tady několik domů zkusíme vybudovat touto revoluční metodou. Uvidíme.“

