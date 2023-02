Pronajmout si sklad v Česku vyjde meziročně až o třetinu dráž

Nájmy v logistických centrech v Praze vzrostly za uplynulý rok nejvíce v Evropě. Vyplývá to z Prologis Rent Indexu. Martin Baláž, který je jako viceprezident a country manager pro Českou republiku a Slovensko zodpovědný za české a slovenské portfolio společnosti Prologis, řekl , že nájmy v Praze stouply meziročně o 25 až 30 procent, ale v zásadě dosáhly úrovně ostatních evropských metropolí.

Globální průměr růstu nájemného dosáhl meziročně 30 procent a jeho tempo bylo nejrychlejší od prvního vydání indexu v roce 2007. V Evropě stouplo nájemné meziročně průměrně o 15 procent a neobsazenost ke konci roku 2022 dosáhla úrovně 2,7 procenta.

V Praze je neobsazenost hal a průmyslových skladů nulová, proto zde podle firmy rostly nájmy rychle. Z trhů hodnocených Prologisem je celosvětově sedmá s nejrychleji rostoucím nájemným. "Nájmy v Praze se v rámci našeho portfolia meziročně posunuly o 25 až 35 procent," řekl Baláž.

Průzkum Industrial Research Forum (IRF) koncem ledna uvedl, že se nejvyšší nájemné loni na konci roku v Praze začínalo od 8,50 eur za metr čtvereční. "Specifikem pražského trhu bylo, že se v uplynulých zhruba deseti letech nájmy držely na stabilní, nižší úrovni, a teprve nyní v zásadě dosáhly úrovně ostatních evropských metropolí," uvedl Baláž.

Podle výsledků čtvrtého čtvrtletí loňského roku poradenské společnosti 108 Agency se firmy musejí vypořádat i se skokovou indexací nájmů, nižší spotřebou zákazníků, růstem servisních poplatků a zvýšenými náklady na energie. "Pro část zájemců i stávajících nájemců tak můžou být tuzemské průmyslové plochy již nedostupné, a to bez ohledu na lokalitu," uvedla firma. Dodala, že zaznamenala poptávky po pronájmech či možnostech relokace na Slovensko nebo do Polska, kde mohou výše zmíněné subjekty dosáhnout výhodnějších podmínek.

Nájmy v logistických centrech porostou i letos, ale Baláž odhaduje, že již pomalejším tempem. "Klíčové faktory s vlivem na trh budou stále přetrvávat s tím, že jde zejména o regulační překážky v podobně zdlouhavých a náročných povolovacích procesů, o narušení dodavatelských řetězců, v jehož důsledku firmy drží vyšší zásoby a navyšují svou poptávku po prostorech, a rostoucích cenách stavebních nákladů a pozemků," dodal Baláž.

