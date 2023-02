Lukáš Kovanda: Adidas míří do ztráty, poprvé za více než 30 let

Akcie německého Adidasu, ikonického výrobce sportovních potřeb, se závěrem týdne dramaticky propadly poté, co firma varovala, že má ve skladech neprodejné zboží za 1,2 miliardy eur, neboli zhruba 28,5 miliardy korun. Jedná se o zboží, které sportovní gigant vyrobil pod značkou Yeezy v rámci marketingové spolupráce s americkým rapperem Ye, dříve známým jako Kanye West.

Německý podnik se zpěvákem ukončil lukrativní partnerství loni koncem října poté, co se Ye opakovaně veřejně vyjadřoval antisemitsky a rasisticky. Adidas přitom do té doby svoji značku Yeezy jednoznačně upřednostňoval a vložil do ní značný kapitál. Sázka na „brand“ amerického rappera, jež se zprvu jevila jako fenomenální úspěch, však skončila největším marketingovým fiaskem v dějinách firmy a jedním z historicky největších průšvihů daného rázu v celém sportovním průmyslu.

Tržby Adidasu se letos mají podle nové prognózy firmy propadnout v řádu vyšších jednotek procent, zatímco analytici až dosud předpokládali růst o přibližně čtyři procenta. Provozní ztráta podniku by letos měla činit zhruba 700 milionů eur, neboli 16,6 miliardy korun. Jedná se o první celoroční ztrátu Adidasu za více než třicet let.

Tím však problémy nekončí. V Adidasu mají bolehlav i z toho, co s oblečením, obuví a dalšími potřebami se značkou Yeezy nyní vlastně udělat. V živě paměti si lidé z branže nesou palbu kritiky, v níž se před pěti lety ocitl britský výrobce luxusních oděvů, doplňků a kosmetiky Burberry. Nechal totiž tehdy své výrobky celkem v přepočtu za zhruba 800 milionů korun je tak spálit, aby zabránil jejich rozkradení či prodeji pod cenou, jenž by značku poškodil.

Otázkou tedy je, zda se nyní stejnou cestou vydá právě i Adidas.