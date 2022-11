Martin Baláž ve společnosti Prologis povýší od prosince na senior viceprezidenta

K významnému kariérnímu posunu dochází v týmu pro středoevropské trhy developerské společnosti Prologis. Martin Baláž, od roku 2019 působící na pozici country managera pro Českou republiku a Slovensko, přijal novou roli s rozšířenou působností. Od 1. prosince se posune na pozici senior viceprezidenta, country managera pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Jeho přímým nadřízeným bude Paweł Sapek, senior viceprezident společnosti Prologis a její regionální ředitel pro střední Evropu, uvedla firma.

Rozšíření Balážových kompetencí, a to jak z geografického, tak z obchodního hlediska, přichází po třech letech jeho trvale vynikajících výsledků, které stály za úspěchy Prologis v České republice a na Slovensku, uvedla společnost.

„Společnost Prologis prochází ve střední Evropě vzrušujícím obdobím a já se nemohu dočkat, až začnu ve své nové funkci působit,“ uvedl Baláž. „Uplynulé tři roky patřily k nejnáročnějším, jak v logistickém sektoru pamatujeme, ale díky nadšení a odhodlání našich skvělých týmů jsme dnes silnější než kdykoli dříve. Je pro mě čest pokračovat ve vedení našich lidí v České republice a na Slovensku a zároveň převzít odpovědnost za aktivity Prologis v Maďarsku,“ dodal.

Ve své nové funkci se Baláž zaměří na posílení rozvoje týmů společnosti Prologis v celém regionu. Jeho vize vedení zaměřená na špičkové služby zákazníkům přesahující rámec čtyř stěn a střechy skladových prostor slibuje podle vedení společnosti další zásadní posun kupředu.

„Těším se na vše, čeho Martin ve své nové funkci dosáhne,“ říká Paweł Sapek, senior viceprezident společnosti Prologis a regionální ředitel pro střední Evropu. „Jeho osobní nasazení, hluboký vhled do principů místního logistického sektoru a nadšení pro inovace pozvednou naše podnikání v regionu na ještě vyšší úroveň. Rád bych Martinovi poblahopřál k jeho dosavadní vynikající práci a popřál mu hodně štěstí do budoucna,“ podotkl.